https://ria.ru/20231223/yasinovataya-1917644619.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами - РИА Новости, 23.12.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в ДНР, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T13:05
2023-12-23T13:05
2023-12-23T13:05
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787036156_348:564:2985:2047_1920x0_80_0_0_c7019fe8b37acc3bf3d264d0e2030298.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в ДНР, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.00 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
ясиноватая
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787036156_942:520:2977:2047_1920x0_80_0_0_673083a0c390e7ea3a36a6ae41e6a907.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре натовских снаряда по Ясиноватой