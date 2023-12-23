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Украинские войска обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами - РИА Новости, 23.12.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в ДНР, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T13:05

2023-12-23T13:05

2023-12-23T13:05

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в ДНР, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.00 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

ясиноватая

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины