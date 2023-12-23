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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области - РИА Новости, 23.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области

Взрывы прогремели в субботу в городе Кропивницкий в Кировоградской области на Украине, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает украинское издание... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T11:54

2023-12-23T11:54

2023-12-23T11:54

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в городе Кропивницкий в Кировоградской области на Украине, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает украинское издание Klymenko.Time в Telegram-канале. "Взрывы в Кропивницком", - говорится в сообщении. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, в том числе и в Кировоградской области.

https://ria.ru/20231222/kiev-1917365724.html

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в мире, украина, кировоградская область