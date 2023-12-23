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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области - РИА Новости, 23.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:54 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/vzryvy-1917633169.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области - РИА Новости, 23.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области
Взрывы прогремели в субботу в городе Кропивницкий в Кировоградской области на Украине, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает украинское издание... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T11:54
2023-12-23T11:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кировоградская область
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в городе Кропивницкий в Кировоградской области на Украине, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает украинское издание Klymenko.Time в Telegram-канале. "Взрывы в Кропивницком", - говорится в сообщении. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, в том числе и в Кировоградской области.
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в мире, украина, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области

Klymenko.Time сообщило о взрывах в Кропивницком в Кировоградской области

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в городе Кропивницкий в Кировоградской области на Украине, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает украинское издание Klymenko.Time в Telegram-канале.
"Взрывы в Кропивницком", - говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, в том числе и в Кировоградской области.
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В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
22 декабря, 00:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКировоградская область
 
 
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