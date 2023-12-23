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Эксперт рассказала, какой алкоголь подходит к главным новогодним блюдам - РИА Новости, 23.12.2023
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10:32 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/vybiraya-1917626197.html
Эксперт рассказала, какой алкоголь подходит к главным новогодним блюдам
Эксперт рассказала, какой алкоголь подходит к главным новогодним блюдам - РИА Новости, 23.12.2023
Эксперт рассказала, какой алкоголь подходит к главным новогодним блюдам
Выбирая вино для традиционных новогодних салатов с майонезом, лучше отдать предпочтение кислотному игристому, в том числе розовому, которое также подойдет и к... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T10:32
2023-12-23T10:32
общество
новый год
алкоголь
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Выбирая вино для традиционных новогодних салатов с майонезом, лучше отдать предпочтение кислотному игристому, в том числе розовому, которое также подойдет и к красной икре, рассказала РИА Новости эксперт виноторговой компании Fort Кристина Монкус. "Лучшим сочетанием к майонезным салатам - "Оливье", "Селёдке под шубой" и "Мимозе" - станут не самые сложные, но кислотные игристые. Это российские Рислинги или лёгкие розовые вина. Розе подойдут для стола с множеством блюд, так как эти вина универсальны и способны поддержать и овощной салат, и блюдо с майонезом, и холодные закуски, и разнообразное горячее. Самые любопытные образцы - это вина из Марселана, Алеатико, Каберне франа. Также будут хороши игристые розовые из автохтонного (местного) сорта Цимлянский чёрный", - считает она. Подходящих вин к горячему не меньше, полагает эксперт. Так, например, к курице подойдет Шардоне, к стейку - самый известный автохтонный сорт Красностоп с богатой ароматикой, увесистыми танинами и плотным вкусом, к рыбе - российское вино из сорта Вионье или Пино нуар. В свою очередь к красной икре также подойдут розовые вина, а к чёрной - игристые вина, сделанные по классической технологии, желательно категории экстра-брют. Например, игристое из Кокура (локальный крымский сорт). К холодцу и заливной рыбе можно открыть российский пет-нат (игристое, сделанное старинным методом) из белых сортов, например, Рислинга. "Если же выбирать один сорт игристого вина на всю новогоднюю ночь, то можно остановиться на базовых российских игристых, сделанные по методу Шарма - обычно так делают свои начальные варианты игристого многие российские дома. Они более мягкие по уровню кислотности, чем классические варианты, и доступны по цене", - резюмировала Монкус.
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общество, новый год, алкоголь
Общество, Новый год, Алкоголь
Эксперт рассказала, какой алкоголь подходит к главным новогодним блюдам

Монкус: кислотные игристые вина лучше всего подходят к новогодним блюдам

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛиния производства шампанского на заводе "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае
Линия производства шампанского на заводе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Линия производства шампанского на заводе "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Выбирая вино для традиционных новогодних салатов с майонезом, лучше отдать предпочтение кислотному игристому, в том числе розовому, которое также подойдет и к красной икре, рассказала РИА Новости эксперт виноторговой компании Fort Кристина Монкус.
«
"Лучшим сочетанием к майонезным салатам - "Оливье", "Селёдке под шубой" и "Мимозе" - станут не самые сложные, но кислотные игристые. Это российские Рислинги или лёгкие розовые вина. Розе подойдут для стола с множеством блюд, так как эти вина универсальны и способны поддержать и овощной салат, и блюдо с майонезом, и холодные закуски, и разнообразное горячее. Самые любопытные образцы - это вина из Марселана, Алеатико, Каберне франа. Также будут хороши игристые розовые из автохтонного (местного) сорта Цимлянский чёрный", - считает она.
Подходящих вин к горячему не меньше, полагает эксперт. Так, например, к курице подойдет Шардоне, к стейку - самый известный автохтонный сорт Красностоп с богатой ароматикой, увесистыми танинами и плотным вкусом, к рыбе - российское вино из сорта Вионье или Пино нуар.
В свою очередь к красной икре также подойдут розовые вина, а к чёрной - игристые вина, сделанные по классической технологии, желательно категории экстра-брют. Например, игристое из Кокура (локальный крымский сорт). К холодцу и заливной рыбе можно открыть российский пет-нат (игристое, сделанное старинным методом) из белых сортов, например, Рислинга.
"Если же выбирать один сорт игристого вина на всю новогоднюю ночь, то можно остановиться на базовых российских игристых, сделанные по методу Шарма - обычно так делают свои начальные варианты игристого многие российские дома. Они более мягкие по уровню кислотности, чем классические варианты, и доступны по цене", - резюмировала Монкус.
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