https://ria.ru/20231223/vsu-1917668965.html

ВСУ выпустили более 70 снарядов по Белгородской области

ВСУ выпустили более 70 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 23.12.2023

ВСУ выпустили более 70 снарядов по Белгородской области

Количество снарядов, выпущенных со стороны Украины по территории Белгородской области, составляет более 70 второй день подряд, следует из сводки губернатора... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T16:33

2023-12-23T16:33

2023-12-23T16:33

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Количество снарядов, выпущенных со стороны Украины по территории Белгородской области, составляет более 70 второй день подряд, следует из сводки губернатора региона Вячеслава Гладкова. В субботу губернатор опубликовал в своем Telegram-канале статистику нанесенных ударов по региону за 22 декабря. Украинская армия обстреляла за минувшие сутки шесть приграничных муниципалитетов области, выпустив 74 снаряда, включая один осколочный боеприпас с дрона. Днем ранее прилетов было 79. Больше всего подвергся обстрелу Грайворонский округ, там зафиксировано 28 прилетов. Также, по данным главы региона, в пятницу силами РЭБ был посажен беспилотник и зафиксированы четыре атаки с использованием дронов-камикадзе. В гараже одного из домов во время обстрела выбито окно, сгорели автопокрышки. В жилом доме выбиты окна и посечен фасад. Также была повреждена линия электропередачи, электроснабжение уже восстановлено. По информации губернатора, пострадавших ни в одном из населенных пунктов региона нет. В Белгородском районе, как сообщил Гладков, выпущено три минометных снаряда по селу Щетиновка. В селе Красный Хутор с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас, по селу Нехотеевка была атака посредством дрона-камикадзе. "В Валуйском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Долгое – установлено шесть прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет. В селе Двулучное средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА без последующей детонации", – написал Гладков. В Волоконовском районе, по его данным, обстреляна окраина хутора Старый, зафиксировано 15 гранатометных выстрелов и один минометный снаряд. В Грайворонском округе в поселке Горьковский двумя дронами-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. По окраине села Сподарюшино выпущено шесть минометных снарядов, по окраине села Мокрая Орловка – 15, по окраине села Заречье-Второе – пять, по окраине хутора Байрак – два минометных снаряда. "В Краснояружском районе под обстрел попало село Теребрено – установлено три прилета. Пострадавших нет. В гараже одного из частных домовладений выбито окно, сгорели автомобильные покрышки. Была повреждена линия электропередачи: под отключение попадали абоненты села Теребрено и поселка Задорожный. В настоящее время работы по восстановлению электроснабжения завершены. Также под обстрел попала окраина села Староселье – зафиксировано четыре прилета", – добавил губернатор. Как он уточнил, в Шебекинском округе в городе Шебекино противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Есть повреждения в частном доме: выбиты окна и посечен фасад. По селу Терезовка и поселку Ленинский выпущено по два минометных снаряда, по селу Середа – три, по МАПП "Шебекино" – пять, по селу Белянка – один минометный снаряд. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украино-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231223/obstrel-1917645235.html

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происшествия, белгородская область, белгородский район, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины