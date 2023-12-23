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ВСУ потеряли до 90 военных на Запорожском направлении

ВСУ потеряли до 90 военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 23.12.2023

ВСУ потеряли до 90 военных на Запорожском направлении

Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам на Запорожском направлении, потери противника составили до 90 солдат, сообщили в субботу в... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T14:10

2023-12-23T14:10

2023-12-23T14:18

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам на Запорожском направлении, потери противника составили до 90 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 117-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Вербовое и Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих и пять автомобилей", - добавили в МО РФ.

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, запорожская область