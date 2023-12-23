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ВСУ потеряли до 90 военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 23.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 23.12.2023 (обновлено: 14:18 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/vsu-1917652025.html
ВСУ потеряли до 90 военных на Запорожском направлении
ВСУ потеряли до 90 военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 23.12.2023
ВСУ потеряли до 90 военных на Запорожском направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам на Запорожском направлении, потери противника составили до 90 солдат, сообщили в субботу в... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T14:10
2023-12-23T14:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам на Запорожском направлении, потери противника составили до 90 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ.&quot;На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 117-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Вербовое и Работино Запорожской области&quot;, - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих и пять автомобилей", - добавили в МО РФ.
россия
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
ВСУ потеряли до 90 военных на Запорожском направлении

МО РФ: ВСУ потеряли до 90 военнослужащих на Запорожском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПулеметная лента
Пулеметная лента - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам на Запорожском направлении, потери противника составили до 90 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
«

"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 117-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Вербовое и Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.

"Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих и пять автомобилей", - добавили в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 декабря, 18:57
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныЗапорожская область
 
 
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