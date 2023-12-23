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На Украине рассказали, как волонтеры выехали за гумпомощью и сбежали - РИА Новости, 24.12.2023
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21:49 23.12.2023 (обновлено: 07:53 24.12.2023)
https://ria.ru/20231223/ukraine-1917703051.html
На Украине рассказали, как волонтеры выехали за гумпомощью и сбежали
На Украине рассказали, как волонтеры выехали за гумпомощью и сбежали - РИА Новости, 24.12.2023
На Украине рассказали, как волонтеры выехали за гумпомощью и сбежали
Десять украинских волонтеров воспользовались разрешением на выезд с Украины за гуманитарной помощью и не вернулись обратно, сообщил назначенный киевскими... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-23T21:49
2023-12-24T07:53
в мире
украина
киев
херсонская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Десять украинских волонтеров воспользовались разрешением на выезд с Украины за гуманитарной помощью и не вернулись обратно, сообщил назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале. "Мной были выданы распоряжения о разрешении пересечения границы для представителей организаций "Единая Украина" и "Аджалык". Они выехали и привезли обещанную гуманитарную помощь... Но после этого решили выехать во второй раз и не вернуться назад, на Украину. Речь идет о десяти лицах", — рассказал он.По словам чиновника, сейчас этим делом занимаются силовые структуры, нарушителей планируют привлечь к ответственности. Кроме того, Прокудин пообещал больше не выдавать разрешение на выезд представителям указанных организаций. На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.При этом, как писал журнал Time, численный состав украинских войск настолько поредел, что средний возраст призывников повысился до 43 лет. В последнее время обсуждается и возможность мобилизации женщин, что, по мнению западных СМИ, также говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20231223/estoniya-1917625798.html
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в мире, украина, киев, херсонская область , владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Херсонская область , Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Украине рассказали, как волонтеры выехали за гумпомощью и сбежали

Десять украинских волонтёров выехали за гумпомощью за границу и не вернулись

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Десять украинских волонтеров воспользовались разрешением на выезд с Украины за гуманитарной помощью и не вернулись обратно, сообщил назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.
"Мной были выданы распоряжения о разрешении пересечения границы для представителей организаций "Единая Украина" и "Аджалык". Они выехали и привезли обещанную гуманитарную помощь... Но после этого решили выехать во второй раз и не вернуться назад, на Украину. Речь идет о десяти лицах", — рассказал он.
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По словам чиновника, сейчас этим делом занимаются силовые структуры, нарушителей планируют привлечь к ответственности.
Кроме того, Прокудин пообещал больше не выдавать разрешение на выезд представителям указанных организаций.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
При этом, как писал журнал Time, численный состав украинских войск настолько поредел, что средний возраст призывников повысился до 43 лет. В последнее время обсуждается и возможность мобилизации женщин, что, по мнению западных СМИ, также говорит об огромных потерях в ВСУ.
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