На Украине рассказали, как волонтеры выехали за гумпомощью и сбежали
Десять украинских волонтёров выехали за гумпомощью за границу и не вернулись
© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Десять украинских волонтеров воспользовались разрешением на выезд с Украины за гуманитарной помощью и не вернулись обратно, сообщил назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.
"Мной были выданы распоряжения о разрешении пересечения границы для представителей организаций "Единая Украина" и "Аджалык". Они выехали и привезли обещанную гуманитарную помощь... Но после этого решили выехать во второй раз и не вернуться назад, на Украину. Речь идет о десяти лицах", — рассказал он.
По словам чиновника, сейчас этим делом занимаются силовые структуры, нарушителей планируют привлечь к ответственности.
Кроме того, Прокудин пообещал больше не выдавать разрешение на выезд представителям указанных организаций.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
При этом, как писал журнал Time, численный состав украинских войск настолько поредел, что средний возраст призывников повысился до 43 лет. В последнее время обсуждается и возможность мобилизации женщин, что, по мнению западных СМИ, также говорит об огромных потерях в ВСУ.