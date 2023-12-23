https://ria.ru/20231223/ukraine-1917703051.html

На Украине рассказали, как волонтеры выехали за гумпомощью и сбежали

На Украине рассказали, как волонтеры выехали за гумпомощью и сбежали - РИА Новости, 24.12.2023

На Украине рассказали, как волонтеры выехали за гумпомощью и сбежали

Десять украинских волонтеров воспользовались разрешением на выезд с Украины за гуманитарной помощью и не вернулись обратно, сообщил назначенный киевскими... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-23T21:49

2023-12-23T21:49

2023-12-24T07:53

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Десять украинских волонтеров воспользовались разрешением на выезд с Украины за гуманитарной помощью и не вернулись обратно, сообщил назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале. "Мной были выданы распоряжения о разрешении пересечения границы для представителей организаций "Единая Украина" и "Аджалык". Они выехали и привезли обещанную гуманитарную помощь... Но после этого решили выехать во второй раз и не вернуться назад, на Украину. Речь идет о десяти лицах", — рассказал он.По словам чиновника, сейчас этим делом занимаются силовые структуры, нарушителей планируют привлечь к ответственности. Кроме того, Прокудин пообещал больше не выдавать разрешение на выезд представителям указанных организаций. На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.При этом, как писал журнал Time, численный состав украинских войск настолько поредел, что средний возраст призывников повысился до 43 лет. В последнее время обсуждается и возможность мобилизации женщин, что, по мнению западных СМИ, также говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20231223/estoniya-1917625798.html

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

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в мире, украина, киев, херсонская область , владимир зеленский, вооруженные силы украины