https://ria.ru/20231223/tsar-1917625185.html
В ЦАР призвали Россию участвовать в развитии экономики страны
В ЦАР призвали Россию участвовать в развитии экономики страны - РИА Новости, 23.12.2023
В ЦАР призвали Россию участвовать в развитии экономики страны
Глава МИД Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон в интервью РИА Новости заявила, что страна нуждается в опыте российских инвесторов, а также... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T10:19
2023-12-23T10:19
2023-12-23T10:19
россия
цар
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92875/68/928756851_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_af272c2c9482f1261d0cceb3c8600c25.jpg
БАНГИ, 23 дек - РИА Новости. Глава МИД Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон в интервью РИА Новости заявила, что страна нуждается в опыте российских инвесторов, а также призвала Россию поучаствовать в развитии строительства, горной добычи, образования и новых технологий. "Нам нужна оценка российских и других инвесторов на территории ЦАР, чтобы они приехали и помогли с образованием, устройством на работу, созданием рабочих мест для народа ЦАР… Поэтому я призываю Россию (российских специалистов) приехать помочь нам получить выгоду в сферах строительства, сферах инфраструктуры, горнодобывающих отраслях, в образовании и новых технологиях", - сказала министр.
https://ria.ru/20231223/almazy-1917606054.html
россия
цар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92875/68/928756851_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_feb8a19c8e2dd3e51674763923d85d2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цар, экономика
В ЦАР призвали Россию участвовать в развитии экономики страны
Глава МИД ЦАР призвала РФ участвовать в развитии строительства и горной добычи
БАНГИ, 23 дек - РИА Новости. Глава МИД Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон в интервью РИА Новости заявила, что страна нуждается в опыте российских инвесторов, а также призвала Россию поучаствовать в развитии строительства, горной добычи, образования и новых технологий.
"Нам нужна оценка российских и других инвесторов на территории ЦАР, чтобы они приехали и помогли с образованием, устройством на работу, созданием рабочих мест для народа ЦАР… Поэтому я призываю Россию (российских специалистов) приехать помочь нам получить выгоду в сферах строительства, сферах инфраструктуры, горнодобывающих отраслях, в образовании и новых технологиях", - сказала министр.
ЦАР готова обсудить с Россией добычу алмазов на ее территории