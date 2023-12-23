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В ЦАР призвали Россию участвовать в развитии экономики страны - РИА Новости, 23.12.2023
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10:19 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/tsar-1917625185.html
В ЦАР призвали Россию участвовать в развитии экономики страны
В ЦАР призвали Россию участвовать в развитии экономики страны - РИА Новости, 23.12.2023
В ЦАР призвали Россию участвовать в развитии экономики страны
Глава МИД Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон в интервью РИА Новости заявила, что страна нуждается в опыте российских инвесторов, а также... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T10:19
2023-12-23T10:19
россия
цар
экономика
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БАНГИ, 23 дек - РИА Новости. Глава МИД Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон в интервью РИА Новости заявила, что страна нуждается в опыте российских инвесторов, а также призвала Россию поучаствовать в развитии строительства, горной добычи, образования и новых технологий. "Нам нужна оценка российских и других инвесторов на территории ЦАР, чтобы они приехали и помогли с образованием, устройством на работу, созданием рабочих мест для народа ЦАР… Поэтому я призываю Россию (российских специалистов) приехать помочь нам получить выгоду в сферах строительства, сферах инфраструктуры, горнодобывающих отраслях, в образовании и новых технологиях", - сказала министр.
https://ria.ru/20231223/almazy-1917606054.html
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россия, цар, экономика
Россия, ЦАР, Экономика
В ЦАР призвали Россию участвовать в развитии экономики страны

Глава МИД ЦАР призвала РФ участвовать в развитии строительства и горной добычи

CC BY-SA 2.0 / hdptcar / Жители столицы Центрально-Африканской республики (ЦАР) Банги
Жители столицы Центрально-Африканской республики (ЦАР) Банги - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
CC BY-SA 2.0 / hdptcar /
Жители столицы Центрально-Африканской республики (ЦАР) Банги. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГИ, 23 дек - РИА Новости. Глава МИД Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон в интервью РИА Новости заявила, что страна нуждается в опыте российских инвесторов, а также призвала Россию поучаствовать в развитии строительства, горной добычи, образования и новых технологий.
"Нам нужна оценка российских и других инвесторов на территории ЦАР, чтобы они приехали и помогли с образованием, устройством на работу, созданием рабочих мест для народа ЦАР… Поэтому я призываю Россию (российских специалистов) приехать помочь нам получить выгоду в сферах строительства, сферах инфраструктуры, горнодобывающих отраслях, в образовании и новых технологиях", - сказала министр.
Алмаз - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
ЦАР готова обсудить с Россией добычу алмазов на ее территории
Вчера, 03:07
 
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