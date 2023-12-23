https://ria.ru/20231223/tsar-1917625185.html

В ЦАР призвали Россию участвовать в развитии экономики страны

В ЦАР призвали Россию участвовать в развитии экономики страны - РИА Новости, 23.12.2023

В ЦАР призвали Россию участвовать в развитии экономики страны

Глава МИД Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон в интервью РИА Новости заявила, что страна нуждается в опыте российских инвесторов, а также... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T10:19

2023-12-23T10:19

2023-12-23T10:19

россия

цар

экономика

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БАНГИ, 23 дек - РИА Новости. Глава МИД Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон в интервью РИА Новости заявила, что страна нуждается в опыте российских инвесторов, а также призвала Россию поучаствовать в развитии строительства, горной добычи, образования и новых технологий. "Нам нужна оценка российских и других инвесторов на территории ЦАР, чтобы они приехали и помогли с образованием, устройством на работу, созданием рабочих мест для народа ЦАР… Поэтому я призываю Россию (российских специалистов) приехать помочь нам получить выгоду в сферах строительства, сферах инфраструктуры, горнодобывающих отраслях, в образовании и новых технологиях", - сказала министр.

https://ria.ru/20231223/almazy-1917606054.html

россия

цар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, цар, экономика