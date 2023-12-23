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В Тамбовской области повысили размер соцподдержки по газификации - РИА Новости, 23.12.2023
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Тамбовская область
 
12:45 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/tambov-1917641913.html
В Тамбовской области повысили размер соцподдержки по газификации
В Тамбовской области повысили размер соцподдержки по газификации - РИА Новости, 23.12.2023
В Тамбовской области повысили размер соцподдержки по газификации
Депутаты Тамбовской областной Думы поддержали предложение главы региона Максима Егорова о продлении на 2024 год действия закона, касающегося соцподдержки... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T12:45
2023-12-23T12:45
тамбовская область
тамбовская область
тамбовская областная дума
природный газ
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы поддержали предложение главы региона Максима Егорова о продлении на 2024 год действия закона, касающегося соцподдержки граждан по газификации объектов индивидуального жилищного строительства и домов блокированной застройки, а также об увеличении суммы мер поддержки, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Спасибо депутатам, что поддержали мое предложение. Мы продлили действие закона, а также увеличили размер социальной поддержки по газификации со 100 до 110 тысяч рублей. Выплата может осуществляться по выбору граждан в виде единовременной компенсации или сертификата. Благодаря масштабной работе, которую мы проводим, участниками программы социальной газификации уже стали более 8,6 тысячи семей региона", — приводятся в сообщении слова Егорова. В пресс-службе напомнили, что Тамбовская область активно участвует в программе социальной догазификации, которая в стране третий год реализуется по поручению президента Владимира Путина. Жители региона подали более 10,3 тысячи заявок на участие в программе. По ним заключено 8,6 тысячи договоров на технологическое присоединение. До границ участка исполнено свыше 7,8 тысячи договоров, выполнено более 5,4 тысячи подключений. В Тамбовской области действует комплекс мер поддержки участников программы догазификации. За время реализации закона компенсацию уже получил 221 заявитель на общую сумму 17,5 миллиона рублей. Материальная помощь на приобретение газового оборудования в 2023 году выделена 115 гражданам. На это из бюджета региона направлено почти 1,2 миллиона рублей. По оценке федерального центра Тамбовская область входит в топ-7 регионов-лидеров, где газификация идет опережающими темпами. "Горжусь такой оценкой федерального центра! Для нас важно, чтобы по этой программе газ был проведен не только до границы земельного участка, но и пришел в дома тамбовчан. Поручил соответствующим структурам выполнять ее оперативнее, не допускать проволочек, активнее вести разъяснительную работу среди жителей", — подчеркнул Егоров.
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тамбовская область, тамбовская областная дума, природный газ
Тамбовская область, Тамбовская область, Тамбовская областная Дума, Природный газ

В Тамбовской области повысили размер соцподдержки по газификации

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКастрюля на газовой плите
Кастрюля на газовой плите - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Кастрюля на газовой плите. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы поддержали предложение главы региона Максима Егорова о продлении на 2024 год действия закона, касающегося соцподдержки граждан по газификации объектов индивидуального жилищного строительства и домов блокированной застройки, а также об увеличении суммы мер поддержки, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«
"Спасибо депутатам, что поддержали мое предложение. Мы продлили действие закона, а также увеличили размер социальной поддержки по газификации со 100 до 110 тысяч рублей. Выплата может осуществляться по выбору граждан в виде единовременной компенсации или сертификата. Благодаря масштабной работе, которую мы проводим, участниками программы социальной газификации уже стали более 8,6 тысячи семей региона", — приводятся в сообщении слова Егорова.
В пресс-службе напомнили, что Тамбовская область активно участвует в программе социальной догазификации, которая в стране третий год реализуется по поручению президента Владимира Путина. Жители региона подали более 10,3 тысячи заявок на участие в программе. По ним заключено 8,6 тысячи договоров на технологическое присоединение. До границ участка исполнено свыше 7,8 тысячи договоров, выполнено более 5,4 тысячи подключений.
В Тамбовской области действует комплекс мер поддержки участников программы догазификации. За время реализации закона компенсацию уже получил 221 заявитель на общую сумму 17,5 миллиона рублей. Материальная помощь на приобретение газового оборудования в 2023 году выделена 115 гражданам. На это из бюджета региона направлено почти 1,2 миллиона рублей.
По оценке федерального центра Тамбовская область входит в топ-7 регионов-лидеров, где газификация идет опережающими темпами.
"Горжусь такой оценкой федерального центра! Для нас важно, чтобы по этой программе газ был проведен не только до границы земельного участка, но и пришел в дома тамбовчан. Поручил соответствующим структурам выполнять ее оперативнее, не допускать проволочек, активнее вести разъяснительную работу среди жителей", — подчеркнул Егоров.
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