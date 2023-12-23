https://ria.ru/20231223/sudno-1917647491.html
Британские ВМС сообщили об атаке беспилотника на судно у берегов Индии
Британские ВМС сообщили об атаке беспилотника на судно у берегов Индии - РИА Новости, 23.12.2023
Британские ВМС сообщили об атаке беспилотника на судно у берегов Индии
Беспилотный летательный аппарат атаковал судно у берегов Индии, в результате чего произошел взрыв и начался пожар, сообщает Управление морских торговых операций РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T13:33
2023-12-23T13:33
2023-12-23T13:43
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат атаковал судно у берегов Индии, в результате чего произошел взрыв и начался пожар, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС. "UKMTO получило сообщение об атаке БПЛА на судно, в результате чего произошел взрыв и возник пожар. Инцидент произошел в 200 морских милях (370 км – ред.) к юго-западу от города Веравал. Пожар потушен, пострадавших нет. Власти ведут расследование", - говорится в сообщении UKMTO. Ведомство также рекомендовало судам проходить через эту зону с осторожностью и сообщать UKMTO о любой подозрительной активности.Агентство Франс Пресс со ссылкой на британскую информационно-аналитическую фирму Ambrey пишет, что атакованный танкер для перевозки химических продуктов шел под флагом Либерии и "аффилирован" с Израилем.
https://ria.ru/20231222/indiya-1917333851.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, великобритания, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Индия, Великобритания, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Британские ВМС сообщили об атаке беспилотника на судно у берегов Индии
UKMTO: у берегов Индии беспилотник атаковал судно, произошел взрыв и пожар