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Британские ВМС сообщили об атаке беспилотника на судно у берегов Индии - РИА Новости, 23.12.2023
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13:33 23.12.2023 (обновлено: 13:43 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/sudno-1917647491.html
Британские ВМС сообщили об атаке беспилотника на судно у берегов Индии
Британские ВМС сообщили об атаке беспилотника на судно у берегов Индии - РИА Новости, 23.12.2023
Британские ВМС сообщили об атаке беспилотника на судно у берегов Индии
Беспилотный летательный аппарат атаковал судно у берегов Индии, в результате чего произошел взрыв и начался пожар, сообщает Управление морских торговых операций РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T13:33
2023-12-23T13:43
в мире
индия
великобритания
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат атаковал судно у берегов Индии, в результате чего произошел взрыв и начался пожар, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС. "UKMTO получило сообщение об атаке БПЛА на судно, в результате чего произошел взрыв и возник пожар. Инцидент произошел в 200 морских милях (370 км – ред.) к юго-западу от города Веравал. Пожар потушен, пострадавших нет. Власти ведут расследование", - говорится в сообщении UKMTO. Ведомство также рекомендовало судам проходить через эту зону с осторожностью и сообщать UKMTO о любой подозрительной активности.Агентство Франс Пресс со ссылкой на британскую информационно-аналитическую фирму Ambrey пишет, что атакованный танкер для перевозки химических продуктов шел под флагом Либерии и "аффилирован" с Израилем.
https://ria.ru/20231222/indiya-1917333851.html
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в мире, индия, великобритания, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Индия, Великобритания, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Британские ВМС сообщили об атаке беспилотника на судно у берегов Индии

UKMTO: у берегов Индии беспилотник атаковал судно, произошел взрыв и пожар

© AP Photo / Martin MejiaСудно в Индийском океане
Судно в Индийском океане - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Martin Mejia
Судно в Индийском океане. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат атаковал судно у берегов Индии, в результате чего произошел взрыв и начался пожар, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.
"UKMTO получило сообщение об атаке БПЛА на судно, в результате чего произошел взрыв и возник пожар. Инцидент произошел в 200 морских милях (370 км – ред.) к юго-западу от города Веравал. Пожар потушен, пострадавших нет. Власти ведут расследование", - говорится в сообщении UKMTO.
Ведомство также рекомендовало судам проходить через эту зону с осторожностью и сообщать UKMTO о любой подозрительной активности.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на британскую информационно-аналитическую фирму Ambrey пишет, что атакованный танкер для перевозки химических продуктов шел под флагом Либерии и "аффилирован" с Израилем.
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В миреИндияВеликобританияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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