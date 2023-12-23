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Су-25 нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 23.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/su-25-1917609828.html
Су-25 нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на Краснолиманском направлении
Су-25 нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 23.12.2023
Су-25 нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские штурмовики Су-25 нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по опорным пунктам украинских войск на краснолиманском направлении, сообщили... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T05:07
2023-12-23T05:07
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
су-25
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по опорным пунктам украинских войск на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовых самолетов Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) поразили опорные пункты и живую силу противника на краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8. Кроме того, атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по докладам наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме. После нанесения удара экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом инфракрасных ловушек и успешно вернулись на аэродром базирования. Как уточнил летчик с позывным "Джусай", слова которого приводит МО РФ, полет выполнялся в составе пары. Скорость полета на минимальной высоте составляла 800 километров в час. Минобороны РФ также опубликовало видеоролик, на котором показана подготовка самолетов к вылету, взлет пары штурмовиков, полет на предельно низкой высоте и нанесение удара. Также видно, как после удара самолеты отстреливают тепловые ловушки и уходят.
https://ria.ru/20231208/udar-1914516855.html
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россия, воздушно-космические силы россии, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-25
Су-25 нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на Краснолиманском направлении

Штурмовики Су-25 ударили на Краснолиманском направлении по опорным пунктам ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Штурмовик Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по опорным пунктам украинских войск на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Экипажи штурмовых самолетов Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) поразили опорные пункты и живую силу противника на краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8. Кроме того, атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по докладам наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме. После нанесения удара экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом инфракрасных ловушек и успешно вернулись на аэродром базирования.
Как уточнил летчик с позывным "Джусай", слова которого приводит МО РФ, полет выполнялся в составе пары. Скорость полета на минимальной высоте составляла 800 километров в час.
Минобороны РФ также опубликовало видеоролик, на котором показана подготовка самолетов к вылету, взлет пары штурмовиков, полет на предельно низкой высоте и нанесение удара. Также видно, как после удара самолеты отстреливают тепловые ловушки и уходят.
Боевая работа штурмовиков на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении
8 декабря, 08:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииСу-25
 
 
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