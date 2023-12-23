https://ria.ru/20231223/su-25-1917609828.html

Су-25 нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на Краснолиманском направлении

Су-25 нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 23.12.2023

Су-25 нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские штурмовики Су-25 нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по опорным пунктам украинских войск на краснолиманском направлении, сообщили... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T05:07

2023-12-23T05:07

2023-12-23T05:07

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

су-25

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по опорным пунктам украинских войск на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовых самолетов Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) поразили опорные пункты и живую силу противника на краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8. Кроме того, атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по докладам наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме. После нанесения удара экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом инфракрасных ловушек и успешно вернулись на аэродром базирования. Как уточнил летчик с позывным "Джусай", слова которого приводит МО РФ, полет выполнялся в составе пары. Скорость полета на минимальной высоте составляла 800 километров в час. Минобороны РФ также опубликовало видеоролик, на котором показана подготовка самолетов к вылету, взлет пары штурмовиков, полет на предельно низкой высоте и нанесение удара. Также видно, как после удара самолеты отстреливают тепловые ловушки и уходят.

https://ria.ru/20231208/udar-1914516855.html

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россия, воздушно-космические силы россии, су-25