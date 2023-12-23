https://ria.ru/20231223/statistika-1917653606.html
Мишустин поручил разработать стратегию развития Росстата
Мишустин поручил разработать стратегию развития Росстата - РИА Новости, 23.12.2023
Мишустин поручил разработать стратегию развития Росстата
Проект стратегии развития Росстата и системы государственной статистики, который будет действовать до 2030 года, будет разработан в следующем году, такое... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T14:25
2023-12-23T14:25
2023-12-23T14:25
россия
москва
михаил мишустин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Проект стратегии развития Росстата и системы государственной статистики, который будет действовать до 2030 года, будет разработан в следующем году, такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по направлению "Развитие статистики", сообщается на сайте кабмина. "В 2024 году в России будет разработан и утвержден проект стратегии развития Росстата и системы государственной статистики до 2030 года. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по направлению "Развитие статистики", состоявшейся 28 ноября", - говорится в сообщении. Мишустин подчеркнул, что в современном мире, когда потоки сведений непрерывно увеличиваются - и по скорости, и по объему, работа с данными приобретает все большее значение. Поэтому очень важно, чтобы пользователи получали объективную и актуальную информацию. Главные требования к ней, по его мнению, это качество, достоверность и оперативность. Отмечается, что над подготовкой проекта стратегии будут работать Росстат, Минэкономразвития, Минфин, Минцифры, ФТС, ФНС и Казначейство России при участии заинтересованных федеральных органов власти, Банка России, аппарата Совета Безопасности, правительства Москвы, а также общественных, экспертных и научных организаций. При разработке документа особое внимание поручено уделить совершенствованию механизмов подготовки статистических данных, соблюдению международных стандартов для сопоставления показателей с другими странами, повышению качества статистической информации, используемой для стратегического планирования, развитию механизмов распространения и поиска статистической информации и обратной связи с гражданами и организациями. "Для повышения качества и скорости формирования данных в стратегии должны быть предусмотрены мероприятия по запуску автоматизированного процесса создания, ведения и распространения единых справочников и классификаторов на платформе Росстата, трансформации системы отчетности и исключению барьеров при обмене данными между ведомствами, интеграции в систему статистического учета данных информационных ресурсов ФОИВ, а также больших данных", - добавляется в сообщении. Уточняется, что проект стратегии должен быть подготовлен до 15 декабря 2024 года.
https://ria.ru/20231222/ekonomika-1917305423.html
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россия, москва, михаил мишустин, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Россия, Москва, Михаил Мишустин, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
Проект стратегии развития Росстата и системы государственной статистики, который будет действовать до 2030 года, будет разработан в следующем году, такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по направлению "Развитие статистики", сообщается на сайте
кабмина.
"В 2024 году в России будет разработан и утвержден проект стратегии развития Росстата и системы государственной статистики до 2030 года. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по направлению "Развитие статистики", состоявшейся 28 ноября", - говорится в сообщении.
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Мишустин подчеркнул, что в современном мире, когда потоки сведений непрерывно увеличиваются - и по скорости, и по объему, работа с данными приобретает все большее значение. Поэтому очень важно, чтобы пользователи получали объективную и актуальную информацию. Главные требования к ней, по его мнению, это качество, достоверность и оперативность.
Отмечается, что над подготовкой проекта стратегии будут работать Росстат, Минэкономразвития, Минфин,
Минцифры, ФТС
, ФНС и Казначейство России при участии заинтересованных федеральных органов власти, Банка России, аппарата Совета Безопасности, правительства Москвы
, а также общественных, экспертных и научных организаций.
При разработке документа особое внимание поручено уделить совершенствованию механизмов подготовки статистических данных, соблюдению международных стандартов для сопоставления показателей с другими странами, повышению качества статистической информации, используемой для стратегического планирования, развитию механизмов распространения и поиска статистической информации и обратной связи с гражданами и организациями.
"Для повышения качества и скорости формирования данных в стратегии должны быть предусмотрены мероприятия по запуску автоматизированного процесса создания, ведения и распространения единых справочников и классификаторов на платформе Росстата, трансформации системы отчетности и исключению барьеров при обмене данными между ведомствами, интеграции в систему статистического учета данных информационных ресурсов ФОИВ, а также больших данных", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что проект стратегии должен быть подготовлен до 15 декабря 2024 года.
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