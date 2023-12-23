https://ria.ru/20231223/statistika-1917653606.html

Мишустин поручил разработать стратегию развития Росстата

Мишустин поручил разработать стратегию развития Росстата - РИА Новости, 23.12.2023

Мишустин поручил разработать стратегию развития Росстата

Проект стратегии развития Росстата и системы государственной статистики, который будет действовать до 2030 года, будет разработан в следующем году, такое... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T14:25

2023-12-23T14:25

2023-12-23T14:25

россия

москва

михаил мишустин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Проект стратегии развития Росстата и системы государственной статистики, который будет действовать до 2030 года, будет разработан в следующем году, такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по направлению "Развитие статистики", сообщается на сайте кабмина. "В 2024 году в России будет разработан и утвержден проект стратегии развития Росстата и системы государственной статистики до 2030 года. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по направлению "Развитие статистики", состоявшейся 28 ноября", - говорится в сообщении. Мишустин подчеркнул, что в современном мире, когда потоки сведений непрерывно увеличиваются - и по скорости, и по объему, работа с данными приобретает все большее значение. Поэтому очень важно, чтобы пользователи получали объективную и актуальную информацию. Главные требования к ней, по его мнению, это качество, достоверность и оперативность. Отмечается, что над подготовкой проекта стратегии будут работать Росстат, Минэкономразвития, Минфин, Минцифры, ФТС, ФНС и Казначейство России при участии заинтересованных федеральных органов власти, Банка России, аппарата Совета Безопасности, правительства Москвы, а также общественных, экспертных и научных организаций. При разработке документа особое внимание поручено уделить совершенствованию механизмов подготовки статистических данных, соблюдению международных стандартов для сопоставления показателей с другими странами, повышению качества статистической информации, используемой для стратегического планирования, развитию механизмов распространения и поиска статистической информации и обратной связи с гражданами и организациями. "Для повышения качества и скорости формирования данных в стратегии должны быть предусмотрены мероприятия по запуску автоматизированного процесса создания, ведения и распространения единых справочников и классификаторов на платформе Росстата, трансформации системы отчетности и исключению барьеров при обмене данными между ведомствами, интеграции в систему статистического учета данных информационных ресурсов ФОИВ, а также больших данных", - добавляется в сообщении. Уточняется, что проект стратегии должен быть подготовлен до 15 декабря 2024 года.

https://ria.ru/20231222/ekonomika-1917305423.html

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россия, москва, михаил мишустин, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), экономика