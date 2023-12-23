https://ria.ru/20231223/standart-1917693914.html
Стандарт развития креативных отраслей в регионах начнут вводить с 2024 года
Стандарт развития креативных отраслей в регионах начнут вводить с 2024 года - РИА Новости, 23.12.2023
Стандарт развития креативных отраслей в регионах начнут вводить с 2024 года
Стандарт развития креативных индустрий в регионах России начнет внедряться в более чем 20 регионах страны с 2024 года, сообщила директор Центра развития... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T20:27
2023-12-23T20:27
2023-12-23T20:27
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Стандарт развития креативных индустрий в регионах России начнет внедряться в более чем 20 регионах страны с 2024 года, сообщила директор Центра развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ) Екатерина Черкес-заде. "В следующем году Агентством стратегических инициатив будет внедряться региональный стандарт по развитию креативных индустрий. И уже больше 20 регионов изъявили желание этот стандарт внедрять", - сказала Черкес-заде во время панельной дискуссии Союза кинематографистов "Большая страна: расширение возможностей регионального кинопроизводства" на выставке-форуме "Россия" По её словам, среди пожелавших принять стандарт оказались Москва, Калининград, города Дальнего Востока и другие. "Это даёт нам возможности сформулировать отдельные стратегии региональные, ведь очень многие регионы хотят сформулировать кино как один из драйверов развития креативных индустрий", - отметила Черкес-заде.
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выставка-форум "россия", агентство стратегических инициатив (аси), москва, калининград, россия
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Агентство стратегических инициатив (АСИ), Москва, Калининград, Россия
Стандарт развития креативных отраслей в регионах начнут вводить с 2024 года
АСИ: стандарт развития креативных отраслей в регионах начнут вводить с 2024 года