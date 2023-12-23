https://ria.ru/20231223/ssha-1917670842.html

Президент Ирана назвал США крупнейшим фактором дестабилизации во всем мире

Президент Ирана назвал США крупнейшим фактором дестабилизации во всем мире - РИА Новости, 23.12.2023

Президент Ирана назвал США крупнейшим фактором дестабилизации во всем мире

США, претендующие на защиту свободы и демократии, показали, что являются виновниками величайших преступлений и крупнейшим фактором нестабильности во всем мире,... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T16:49

2023-12-23T16:49

2023-12-23T17:19

в мире

израиль

иран

сша

владимир путин

хамас

оон

ллойд остин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816953176_0:81:3072:1809_1920x0_80_0_0_8910fdf31b65e8569d384cc427e2a77b.jpg

ТЕГЕРАН, 23 дек – РИА Новости. США, претендующие на защиту свободы и демократии, показали, что являются виновниками величайших преступлений и крупнейшим фактором нестабильности во всем мире, заявил в своей речи в ходе состоявшейся сегодня в иранской столице Тегеранской международной конференции по Палестине, передает официальный сайт президента Ирана. "Претенденты на (защиту – ред.) свободы и демократии показали, что они сами являются виновниками величайших преступлений, расовой дискриминации и преступлений против прав человека, и всем стало понятно, что США не только не являются фактором стабильности ни в одном регионе мира, но были и являются крупнейшим фактором нестабильности и отсутствия безопасности во всем мире, в том числе в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливане и других точках мира", – говорится в сообщении. Ранее американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что США не стремятся к войне с Ираном и призывают Тегеран к снижению напряженности на Ближнем Востоке. По его словам, участившиеся на Ближнем Востоке атаки со стороны сил, "связанных с Ираном", угрожают населению региона и повышают риск расширения конфликта Израиля и Палестины.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 20 тысяч человек, пострадали свыше 52 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

израиль

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, сша, владимир путин, хамас, оон, ллойд остин