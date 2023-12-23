https://ria.ru/20231223/spetsoperatsiya-1917684701.html

Спецоперация, 23 декабря: российские войска уничтожили четыре танка ВСУ

Спецоперация, 23 декабря: российские войска уничтожили четыре танка ВСУ - РИА Новости, 23.12.2023

Спецоперация, 23 декабря: российские войска уничтожили четыре танка ВСУ

О ходе спецоперации и отказе ОБСЕ ответить на вопрос о наличии списка "погибших" в Буче — в материале РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T18:51

2023-12-23T18:51

2023-12-23T19:14

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

россия

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. О ходе спецоперации и отказе ОБСЕ ответить на вопрос о наличии списка "погибших" в Буче — в материале РИА Новости.Ход спецоперацииАтаки ВСУ на российские регионыУкраинский дрон-камикадзе атаковал асфальтоукладочный каток на мосту в Грайворонском городском округе в Белгородской области, трое рабочих получили ранения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, бригады скорой помощи доставили всех пострадавших в больницу. Уточняется, что один из мужчин находится в тяжелом состоянии с ранением конечностей, у двоих состояние средней степени тяжести. ОБСЕ не ответила на вопрос о БучеБюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) не ответило на вопрос РИА Новости, есть ли у него список лиц, якобы пострадавших в Буче. Кроме того, ведомство заявило, что не контактирует с украинскими властями по этой теме. При этом там считают, что провести расследование должна Москва. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что отсутствие реакции профильных организаций на запросы России свидетельствует об инсценировке, устроенной киевским режимом в Буче при участии Великобритании и США.

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

https://ria.ru/20231220/nato-1916819966.html

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буча

киев

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вячеслав гладков, россия, буча, мария захарова, киев, в мире