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Российская ПВО сбила 36 украинских дронов за сутки - РИА Новости, 23.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:29 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/spetsoperatsiya-1917654379.html
Российская ПВО сбила 36 украинских дронов за сутки
Российская ПВО сбила 36 украинских дронов за сутки - РИА Новости, 23.12.2023
Российская ПВО сбила 36 украинских дронов за сутки
Российские средства ПВО сбили 36 украинских беспилотников за сутки в зоне спецоперации, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T14:29
2023-12-23T14:29
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили 36 украинских беспилотников за сутки в зоне спецоперации, сообщили в сводке Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 554 самолета, 261 вертолет, 9991 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14279 танков.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила 36 украинских дронов за сутки

МО РФ: ПВО сбила 36 украинских дронов и перехватила шесть снарядов РСЗО за сутки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили 36 украинских беспилотников за сутки в зоне спецоперации, сообщили в сводке Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 554 самолета, 261 вертолет, 9991 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14279 танков.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 декабря, 18:57
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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