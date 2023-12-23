https://ria.ru/20231223/spetsoperatsiya-1917654379.html

Российская ПВО сбила 36 украинских дронов за сутки

Российская ПВО сбила 36 украинских дронов за сутки - РИА Новости, 23.12.2023

Российская ПВО сбила 36 украинских дронов за сутки

Российские средства ПВО сбили 36 украинских беспилотников за сутки в зоне спецоперации, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T14:29

2023-12-23T14:29

2023-12-23T14:29

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили 36 украинских беспилотников за сутки в зоне спецоперации, сообщили в сводке Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 554 самолета, 261 вертолет, 9991 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14279 танков.

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)