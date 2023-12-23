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Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 23.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:09 23.12.2023 (обновлено: 14:16 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/spetsoperatsiya-1917651812.html
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 23.12.2023
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили за сутки до 65 украинских военнослужащих, две самоходки и две гаубицы, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T14:09
2023-12-23T14:16
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили за сутки до 65 украинских военнослужащих, две самоходки и две гаубицы, сообщило Минобороны России.По данным ведомства, на Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Парасковиевка и Макаровка в ДНР."Суточные потери противника составили до 65 военнослужащих, три пикапа, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", — говорится в сводке министерства.
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киев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

МО: российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили за сутки до 65 украинских военнослужащих, две самоходки и две гаубицы, сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, на Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Парасковиевка и Макаровка в ДНР.
"Суточные потери противника составили до 65 военнослужащих, три пикапа, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", — говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 декабря, 18:57
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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