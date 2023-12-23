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Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 23.12.2023

Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили за сутки до 65 украинских военнослужащих, две самоходки и две гаубицы, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T14:09

2023-12-23T14:09

2023-12-23T14:16

специальная военная операция на украине

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении уничтожили за сутки до 65 украинских военнослужащих, две самоходки и две гаубицы, сообщило Минобороны России.По данным ведомства, на Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР и нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Парасковиевка и Макаровка в ДНР."Суточные потери противника составили до 65 военнослужащих, три пикапа, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", — говорится в сводке министерства.

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киев, вооруженные силы украины, безопасность