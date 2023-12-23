Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях
ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях до 160 военных за сутки
© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 160 военнослужащих, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ.
На Купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Купянск и Терны Харьковской области.
"Потери ВСУ составили до 15 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, подразделения группировки войск "Центр" отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения в районах населенных пунктов Торское ДНР и Червоная Диброва ЛНР. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
"Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, а также орудие Д-30", - отметили в министерстве.