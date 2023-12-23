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Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях - РИА Новости, 23.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:09 23.12.2023 (обновлено: 14:27 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/spetsoperatsiya-1917651707.html
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях - РИА Новости, 23.12.2023
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях
Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 160 военнослужащих, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T14:09
2023-12-23T14:27
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 160 военнослужащих, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ.На Купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Купянск и Терны Харьковской области."Потери ВСУ составили до 15 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, подразделения группировки войск "Центр" отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения в районах населенных пунктов Торское ДНР и Червоная Диброва ЛНР. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества."Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, а также орудие Д-30", - отметили в министерстве.
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киев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях

ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях до 160 военных за сутки

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 160 военнослужащих, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ.
На Купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Купянск и Терны Харьковской области.
"Потери ВСУ составили до 15 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, подразделения группировки войск "Центр" отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения в районах населенных пунктов Торское ДНР и Червоная Диброва ЛНР. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
"Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, а также орудие Д-30", - отметили в министерстве.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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