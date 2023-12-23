https://ria.ru/20231223/spetsoperatsiya-1917651707.html

Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях - РИА Новости, 23.12.2023

Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях

Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 160 военнослужащих, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T14:09

2023-12-23T14:09

2023-12-23T14:27

специальная военная операция на украине

киев

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 160 военнослужащих, сообщили в субботу в сводке Минобороны РФ.На Купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Купянск и Терны Харьковской области."Потери ВСУ составили до 15 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, подразделения группировки войск "Центр" отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения в районах населенных пунктов Торское ДНР и Червоная Диброва ЛНР. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества."Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, а также орудие Д-30", - отметили в министерстве.

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киев, вооруженные силы украины, безопасность