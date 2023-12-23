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Российские силы удержали выгодные рубежи на Купянском направлении
Российские силы удержали выгодные рубежи на Купянском направлении - РИА Новости, 23.12.2023
Российские силы удержали выгодные рубежи на Купянском направлении
Бойцы мотострелковых подразделений 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" удержали выгодные рубежи обороны на Купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T06:05
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ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Бойцы мотострелковых подразделений 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" удержали выгодные рубежи обороны на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России."Мотострелки 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" нанесли огневое поражение разрозненным штурмовым группам ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. В ходе очередной неудачной атаки боевиков ВСУ были закреплены выгодные рубежи обороны", - рассказали в ведомстве.В ходе боя была уничтожена малочисленная группа ВСУ и несколько мобильных средств огневой поддержки."Штурмовики выбили противника из нескольких участков леса, за ними шли мотострелковые подразделения. Мы закрепились на рубеже обороны и встретили сопротивление разрозненной группы. Противник пытался контратаковать, но был дезориентирован на местности и не мог отбивать наш шквалистый огонь", - рассказал командир мотострелковой роты с позывным "Батя".Как сообщали в Минобороны в пятницу, потери ВСУ на Купянском направлении за неделю составили свыше 355 военнослужащих, четыре танка, в том числе два Leopard, 19 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.
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россия, вооруженные силы украины, в мире
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Российские силы удержали выгодные рубежи на Купянском направлении
Российские мотострелки удержали выгодные рубежи обороны на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 23 дек - РИА Новости. Бойцы мотострелковых подразделений 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" удержали выгодные рубежи обороны на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
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"Мотострелки 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" нанесли огневое поражение разрозненным штурмовым группам ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. В ходе очередной неудачной атаки боевиков ВСУ были закреплены выгодные рубежи обороны", - рассказали в ведомстве.
В ходе боя была уничтожена малочисленная группа ВСУ и несколько мобильных средств огневой поддержки.
"Штурмовики выбили противника из нескольких участков леса, за ними шли мотострелковые подразделения. Мы закрепились на рубеже обороны и встретили сопротивление разрозненной группы. Противник пытался контратаковать, но был дезориентирован на местности и не мог отбивать наш шквалистый огонь", - рассказал командир мотострелковой роты с позывным "Батя".
Как сообщали в Минобороны в пятницу, потери ВСУ на Купянском направлении за неделю составили свыше 355 военнослужащих, четыре танка, в том числе два Leopard, 19 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.
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