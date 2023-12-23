https://ria.ru/20231223/sakhalin-1917615895.html

Морское сообщение Сахалина с материком возобновлено

Морское сообщение Сахалина с материком возобновлено - РИА Новости, 23.12.2023

Морское сообщение Сахалина с материком возобновлено

Работа паромной переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) после перерыва из-за циклона возобновлена в субботу, информирует Главное управление МЧС... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T07:51

2023-12-23T07:51

2023-12-23T07:51

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ванино

холмск

сахалин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132865/00/1328650057_0:428:1366:1196_1920x0_80_0_0_1a4135f9eec064417cebb39a6108676d.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 дек – РИА Новости. Работа паромной переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) после перерыва из-за циклона возобновлена в субботу, информирует Главное управление МЧС России по Сахалинской области. "В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе с 14.00 (8.00 мск) 23 декабря паромная переправа Ванино – Холмск открыта", - сообщила пресс-служба ведомства. Движение через паромную переправу Ванино – Холмск – Ванино было приостановлено в пятницу из-за циклона, действие которого распространилось по всему Татарскому проливу.

https://ria.ru/20231207/tsiklon-1914262784.html

ванино

холмск

сахалин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ванино, холмск, сахалин