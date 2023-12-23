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Морское сообщение Сахалина с материком возобновлено - РИА Новости, 23.12.2023
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07:51 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/sakhalin-1917615895.html
Морское сообщение Сахалина с материком возобновлено
Морское сообщение Сахалина с материком возобновлено - РИА Новости, 23.12.2023
Морское сообщение Сахалина с материком возобновлено
Работа паромной переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) после перерыва из-за циклона возобновлена в субботу, информирует Главное управление МЧС... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T07:51
2023-12-23T07:51
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ванино
холмск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 дек – РИА Новости. Работа паромной переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) после перерыва из-за циклона возобновлена в субботу, информирует Главное управление МЧС России по Сахалинской области. "В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе с 14.00 (8.00 мск) 23 декабря паромная переправа Ванино – Холмск открыта", - сообщила пресс-служба ведомства. Движение через паромную переправу Ванино – Холмск – Ванино было приостановлено в пятницу из-за циклона, действие которого распространилось по всему Татарскому проливу.
https://ria.ru/20231207/tsiklon-1914262784.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ванино, холмск, сахалин
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ванино, Холмск, Сахалин
Морское сообщение Сахалина с материком возобновлено

МЧС Сахалинской области: работа переправы Холмск – Ванино возобновлена

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкПаромное сообщение по перевозке грузов между портами Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край)
Паромное сообщение по перевозке грузов между портами Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край) - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Паромное сообщение по перевозке грузов между портами Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край). Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 дек – РИА Новости. Работа паромной переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) после перерыва из-за циклона возобновлена в субботу, информирует Главное управление МЧС России по Сахалинской области.
"В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе с 14.00 (8.00 мск) 23 декабря паромная переправа Ванино – Холмск открыта", - сообщила пресс-служба ведомства.
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Движение через паромную переправу Ванино – Холмск – Ванино было приостановлено в пятницу из-за циклона, действие которого распространилось по всему Татарскому проливу.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВаниноХолмскСахалин
 
 
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