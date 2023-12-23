https://ria.ru/20231223/safronov-1917708123.html

В ФСБ прокомментировали реакцию Запада на дело Сафронова

В ФСБ прокомментировали реакцию Запада на дело Сафронова - РИА Новости, 23.12.2023

В ФСБ прокомментировали реакцию Запада на дело Сафронова

Против следствия по делу бывшего советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, отбывающего срок в 22 года за госизмену, велась инспирированная Западом тотальная РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T23:09

2023-12-23T23:09

2023-12-23T23:14

происшествия

россия

иван сафронов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

роскосмос

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Против следствия по делу бывшего советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, отбывающего срок в 22 года за госизмену, велась инспирированная Западом тотальная информационная война, заявил заместитель начальника 1-го отдела следственного управления ФСБ России Александр Чабан. В спецрепортаже телеканала "Россия 24" Чабана спросили, имело ли место давление со стороны западных спецслужб и журналистов, были ли попытки дискредитировать работу оперативников и следственной бригады ФСБ. "Была организована тотальная информационная война против уголовного дела. Привлекали различных общественных, культурных деятелей, которые, не понимая сути обвинения, не понимая материалов уголовного дела, не видя перед собой объем доказательств, давали очень смелые оценки - о том, что обвинение абсурдно, что абсолютно все незаконно. Мало того, частенько задавали подобные вопросы президенту при первой удобной возможности, это была излюбленная тема тогда", - ответил Чабан. Единственное противоядие такому давлению - это качественно расследованное уголовное дело, подчеркнул он. "Это экспертизы, допросы, процессуальные действия. Решения все взвешенные, грамотные, исключительно в рамках уголовного процесса, чтобы ни у прокуратуры генеральной, которая надзирает за этим делом, ни у суда Московского городского, ни у Верховного (суда), ни у кого не возникло никаких вопросов по поводу объема доказательств и оценки этих доказательств", - пояснил Чабан.

https://ria.ru/20220907/safronov-1815095969.html

https://ria.ru/20231220/shpionazh-1916869541.html

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происшествия, россия, иван сафронов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), роскосмос