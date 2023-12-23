Рейтинг@Mail.ru
В ФСБ прокомментировали реакцию Запада на дело Сафронова - РИА Новости, 23.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:09 23.12.2023 (обновлено: 23:14 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/safronov-1917708123.html
В ФСБ прокомментировали реакцию Запада на дело Сафронова
В ФСБ прокомментировали реакцию Запада на дело Сафронова - РИА Новости, 23.12.2023
В ФСБ прокомментировали реакцию Запада на дело Сафронова
Против следствия по делу бывшего советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, отбывающего срок в 22 года за госизмену, велась инспирированная Западом тотальная РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T23:09
2023-12-23T23:14
происшествия
россия
иван сафронов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837034698_0:0:3393:1908_1920x0_80_0_0_68331f181bc188dff28fddf8ed04e10b.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Против следствия по делу бывшего советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, отбывающего срок в 22 года за госизмену, велась инспирированная Западом тотальная информационная война, заявил заместитель начальника 1-го отдела следственного управления ФСБ России Александр Чабан. В спецрепортаже телеканала "Россия 24" Чабана спросили, имело ли место давление со стороны западных спецслужб и журналистов, были ли попытки дискредитировать работу оперативников и следственной бригады ФСБ. "Была организована тотальная информационная война против уголовного дела. Привлекали различных общественных, культурных деятелей, которые, не понимая сути обвинения, не понимая материалов уголовного дела, не видя перед собой объем доказательств, давали очень смелые оценки - о том, что обвинение абсурдно, что абсолютно все незаконно. Мало того, частенько задавали подобные вопросы президенту при первой удобной возможности, это была излюбленная тема тогда", - ответил Чабан. Единственное противоядие такому давлению - это качественно расследованное уголовное дело, подчеркнул он. "Это экспертизы, допросы, процессуальные действия. Решения все взвешенные, грамотные, исключительно в рамках уголовного процесса, чтобы ни у прокуратуры генеральной, которая надзирает за этим делом, ни у суда Московского городского, ни у Верховного (суда), ни у кого не возникло никаких вопросов по поводу объема доказательств и оценки этих доказательств", - пояснил Чабан.
https://ria.ru/20220907/safronov-1815095969.html
https://ria.ru/20231220/shpionazh-1916869541.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837034698_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_9d129970c103d62e420a50f86bf65455.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, иван сафронов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), роскосмос
Происшествия, Россия, Иван Сафронов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Роскосмос
В ФСБ прокомментировали реакцию Запада на дело Сафронова

ФСБ: Запад вел тотальную информационную войну против уголовного дела Сафронова

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИван Сафронов
Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Иван Сафронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Против следствия по делу бывшего советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, отбывающего срок в 22 года за госизмену, велась инспирированная Западом тотальная информационная война, заявил заместитель начальника 1-го отдела следственного управления ФСБ России Александр Чабан.
В спецрепортаже телеканала "Россия 24" Чабана спросили, имело ли место давление со стороны западных спецслужб и журналистов, были ли попытки дискредитировать работу оперативников и следственной бригады ФСБ.
Иван Сафронов в суде - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Путин прокомментировал приговор Сафронову
7 сентября 2022, 12:38
"Была организована тотальная информационная война против уголовного дела. Привлекали различных общественных, культурных деятелей, которые, не понимая сути обвинения, не понимая материалов уголовного дела, не видя перед собой объем доказательств, давали очень смелые оценки - о том, что обвинение абсурдно, что абсолютно все незаконно. Мало того, частенько задавали подобные вопросы президенту при первой удобной возможности, это была излюбленная тема тогда", - ответил Чабан.
Единственное противоядие такому давлению - это качественно расследованное уголовное дело, подчеркнул он.
"Это экспертизы, допросы, процессуальные действия. Решения все взвешенные, грамотные, исключительно в рамках уголовного процесса, чтобы ни у прокуратуры генеральной, которая надзирает за этим делом, ни у суда Московского городского, ни у Верховного (суда), ни у кого не возникло никаких вопросов по поводу объема доказательств и оценки этих доказательств", - пояснил Чабан.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Житель Комсомольска-на-Амуре получил 9,5 года за шпионаж на Украину
20 декабря, 09:26
 
ПроисшествияРоссияИван СафроновФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Роскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала