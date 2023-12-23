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Сафронов осознавал, что совершает госизмену, заявила ФСБ - РИА Новости, 23.12.2023
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22:52 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/safronov-1917707027.html
Сафронов осознавал, что совершает госизмену, заявила ФСБ
Сафронов осознавал, что совершает госизмену, заявила ФСБ - РИА Новости, 23.12.2023
Сафронов осознавал, что совершает госизмену, заявила ФСБ
Бывший советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, отбывающий 22 года за госизмену, понимал, что совершает преступление, и осознавал, что может в итоге получить... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T22:52
2023-12-23T22:52
иван сафронов
россия
происшествия
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Бывший советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, отбывающий 22 года за госизмену, понимал, что совершает преступление, и осознавал, что может в итоге получить большой срок, следует из материалов следствия, обнародованных в спецрепортаже телеканала "Россия 24". Сафронов был задержан 7 июля 2020 года. Его признали виновным в госизмене, приговор в 22 года колонии строгого режима вступил в силу 7 декабря 2022 года, 9 февраля 2023 года "Роскосмос" сообщил об увольнении Сафронова. Сейчас он отбывает наказание в ИК-7 Красноярского края. "Есть вещи, которые лучше не делать... Я не хочу, чтобы мне в 30 лет дали 20", - говорил Сафронов некоему собеседнику в разговоре, аудиозапись которого приведена в репортаже. До перехода в "Роскосмос" Сафронов занимался военной и космической тематикой в газетах "Ведомости" и "Коммерсант". В "Коммерсанте" Сафронов "занял свою нишу", отметил в репортаже заместитель начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России Александр Чабан. "Главное, что у него было, - это источники информации, которые отец ему передал "по наследству". Окружение отца помогало ему добывать и источники информации", - пояснил следователь. Отец изменника долгие годы работал в "Коммерсанте", отмечено в репортаже. Полковник запаса Иван Сафронов-старший освещал работу военно-промышленного комплекса РФ, космической отрасли, а также вопросы военно-технического сотрудничества России с другими странами. В марте 2007 года его нашли мертвым возле его дома в Москве. По версии следствия, Сафронов-старший выпал из окна.
https://ria.ru/20220907/safronov-1815095969.html
https://ria.ru/20231220/shpionazh-1916869541.html
https://ria.ru/20231102/gosizmena-1907045979.html
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иван сафронов, россия, происшествия, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Иван Сафронов, Россия, Происшествия, Роскосмос, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Сафронов осознавал, что совершает госизмену, заявила ФСБ

Следователь ФСБ: Сафронов понимал, что совершает госизмену и может получить срок

© Фото : Московские суды общей юрисдикции/TelegramИван Сафронов
Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© Фото : Московские суды общей юрисдикции/Telegram
Иван Сафронов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Бывший советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, отбывающий 22 года за госизмену, понимал, что совершает преступление, и осознавал, что может в итоге получить большой срок, следует из материалов следствия, обнародованных в спецрепортаже телеканала "Россия 24".
Сафронов был задержан 7 июля 2020 года. Его признали виновным в госизмене, приговор в 22 года колонии строгого режима вступил в силу 7 декабря 2022 года, 9 февраля 2023 года "Роскосмос" сообщил об увольнении Сафронова. Сейчас он отбывает наказание в ИК-7 Красноярского края.
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"Есть вещи, которые лучше не делать... Я не хочу, чтобы мне в 30 лет дали 20", - говорил Сафронов некоему собеседнику в разговоре, аудиозапись которого приведена в репортаже.
До перехода в "Роскосмос" Сафронов занимался военной и космической тематикой в газетах "Ведомости" и "Коммерсант".
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В "Коммерсанте" Сафронов "занял свою нишу", отметил в репортаже заместитель начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России Александр Чабан. "Главное, что у него было, - это источники информации, которые отец ему передал "по наследству". Окружение отца помогало ему добывать и источники информации", - пояснил следователь.
Отец изменника долгие годы работал в "Коммерсанте", отмечено в репортаже. Полковник запаса Иван Сафронов-старший освещал работу военно-промышленного комплекса РФ, космической отрасли, а также вопросы военно-технического сотрудничества России с другими странами. В марте 2007 года его нашли мертвым возле его дома в Москве. По версии следствия, Сафронов-старший выпал из окна.
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