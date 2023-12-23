https://ria.ru/20231223/safronov-1917707027.html

Сафронов осознавал, что совершает госизмену, заявила ФСБ

Сафронов осознавал, что совершает госизмену, заявила ФСБ - РИА Новости, 23.12.2023

Сафронов осознавал, что совершает госизмену, заявила ФСБ

Бывший советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, отбывающий 22 года за госизмену, понимал, что совершает преступление, и осознавал, что может в итоге получить... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T22:52

2023-12-23T22:52

2023-12-23T22:52

иван сафронов

россия

происшествия

роскосмос

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814609384_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c6d95a562443e0d9204ca050769c5cf0.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Бывший советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, отбывающий 22 года за госизмену, понимал, что совершает преступление, и осознавал, что может в итоге получить большой срок, следует из материалов следствия, обнародованных в спецрепортаже телеканала "Россия 24". Сафронов был задержан 7 июля 2020 года. Его признали виновным в госизмене, приговор в 22 года колонии строгого режима вступил в силу 7 декабря 2022 года, 9 февраля 2023 года "Роскосмос" сообщил об увольнении Сафронова. Сейчас он отбывает наказание в ИК-7 Красноярского края. "Есть вещи, которые лучше не делать... Я не хочу, чтобы мне в 30 лет дали 20", - говорил Сафронов некоему собеседнику в разговоре, аудиозапись которого приведена в репортаже. До перехода в "Роскосмос" Сафронов занимался военной и космической тематикой в газетах "Ведомости" и "Коммерсант". В "Коммерсанте" Сафронов "занял свою нишу", отметил в репортаже заместитель начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России Александр Чабан. "Главное, что у него было, - это источники информации, которые отец ему передал "по наследству". Окружение отца помогало ему добывать и источники информации", - пояснил следователь. Отец изменника долгие годы работал в "Коммерсанте", отмечено в репортаже. Полковник запаса Иван Сафронов-старший освещал работу военно-промышленного комплекса РФ, космической отрасли, а также вопросы военно-технического сотрудничества России с другими странами. В марте 2007 года его нашли мертвым возле его дома в Москве. По версии следствия, Сафронов-старший выпал из окна.

https://ria.ru/20220907/safronov-1815095969.html

https://ria.ru/20231220/shpionazh-1916869541.html

https://ria.ru/20231102/gosizmena-1907045979.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иван сафронов, россия, происшествия, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)