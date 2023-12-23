https://ria.ru/20231223/safronov-1917701010.html

Чешская разведка начала вербовать Сафронова в 2012 году, заявила ФСБ

Чешская разведка начала вербовать Сафронова в 2012 году, заявила ФСБ - РИА Новости, 23.12.2023

Чешская разведка начала вербовать Сафронова в 2012 году, заявила ФСБ

Чешская разведка приступила к вербовке Ивана Сафронова в 2012 году, а ближе к 2013 году стала давать ему первые задания, заявил заместитель начальника 1-го... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T21:24

2023-12-23T21:24

2023-12-23T22:17

иван сафронов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Чешская разведка приступила к вербовке Ивана Сафронова в 2012 году, а ближе к 2013 году стала давать ему первые задания, заявил заместитель начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России Александр Чабан."Первое знакомство с представителем чешской разведки у Сафронова состоялось в 2012 году. Тогда это была безобидная встреча вроде бы как двух коллег. Никаких заданий ему тогда не отрабатывалось. Это был период, скажем так, вербовки, выстраивания отношений. Ближе к 2013 году пошли первые предложения и первые задания для Сафронова", - сказал Чабан в специальном репортаже телеканала "Россия 24".По данным следствия, вербовщиком и куратором Сафронова стал гражданин Чехии Мартин Ларыш."Это представитель чешской разведки", - подчеркнул Чабан.По его словам, речь идет об Управлении по внешним связям и информации - органе внешней разведки Чехии, работающем не только на правительство своей страны, но и на НАТО. Спецслужбы всех стран альянса, в том числе Чехии, работают также и на Североатлантический альянс, подчеркнул Чабан.Согласно материалам следствия, Сафронов познакомился с Ларышем в соцсетях по инициативе последнего. Ларыш представился "корреспондентом чешской прессы в Москве". Он писал, что готовит статью по РЛС в азербайджанской Габале, и просил найти время для личной встречи и обсуждения этой темы. Сафронов дал согласие."Первые встречи у Сафронова с Ларышем, тем не менее, состоялись не в обычном кафе или ресторане, а на территории принадлежащего посольству Чехии некоего Чешского дома с закрытым входом... Фактически это было место встречи агентов и резидентов чешской разведки", - отметил Чабан.Согласно данным ФСБ, озвученным в спецрепортаже, Сафронов в общей сложности выполнил 12 заданий для чешской разведки."Мы определили минимальную сумму порядка 80 тысяч евро, которую получил Сафронов в период сотрудничества с Ларышем", - сказал Чабан.По данным ФСБ, Сафронов получал деньги наличными во время ставших многочисленными поездок в Европу. "Вдруг внезапно он стал очень часто ездить за границу, в основном в Чехию. Причем это поездки - туристические, как было заявлено, - на один-два дня", - добавил Чабан. Визы Сафронову делали в посольстве, отметил он."Один-два дня примерно раз в два, в три месяца - даже для любителя пива чешского это довольно странно, дороговато", - сказал Чабан.Чтобы не нарушать таможенные правила, запрещающие за один раз без декларации вывозить более 10 тысяч долларов, Сафронов привлекал к этому делу близкого родственника. "Для этого он использовал, как правило, свою сестру", - отметил Чабан. Билеты, как правило, покупал Ларыш, а если билеты брал Сафронов, то ему потом соответствующие затраты компенсировались чешской стороной, отметил следователь ФСБ.Во избежание частых встреч с Сафроновым, которые могли вызвать подозрение, Ларыш уехал из России и, по данным ФСБ, передавал задания Сафронову через так называемый криптоконтейнер. "Это программа для очень углубленной зашифровки информации", - пояснил Чабан.Приговор Сафронову в 22 года колонии строгого режима - один из самых суровых в современной истории России по статье УК РФ "Госизмена". Его признали виновным по двум эпизодам. Приговор вступил в силу 7 декабря 2022 года. Сейчас Сафронов отбывает наказание в ИК-7 Красноярского края.Сафронов с мая 2020 занимал должность советника главы "Роскосмоса", о его увольнении госкорпорация сообщила 9 февраля 2023 года. До перехода в "Роскосмос" занимался военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант". Задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Еще одним эпизодом, по заявлениям защиты, была передача Сафроновым Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии.По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов не бесплатно "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности России".

https://ria.ru/20220907/safronov-1815095969.html

https://ria.ru/20231220/shpionazh-1916869541.html

https://ria.ru/20231220/nato-1916819966.html

https://ria.ru/20231102/gosizmena-1907045979.html

https://ria.ru/20231215/rossiya-1915920824.html

https://ria.ru/20231221/shpionazh-1917122037.html

https://ria.ru/20231022/knr-1904509952.html

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иван сафронов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия, чехия, нато, роскосмос, африка