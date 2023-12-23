https://ria.ru/20231223/safronov-1917701010.html
Чешская разведка начала вербовать Сафронова в 2012 году, заявила ФСБ
Чешская разведка начала вербовать Сафронова в 2012 году, заявила ФСБ - РИА Новости, 23.12.2023
Чешская разведка начала вербовать Сафронова в 2012 году, заявила ФСБ
Чешская разведка приступила к вербовке Ивана Сафронова в 2012 году, а ближе к 2013 году стала давать ему первые задания, заявил заместитель начальника 1-го... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T21:24
2023-12-23T21:24
2023-12-23T22:17
иван сафронов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
россия
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нато
роскосмос
африка
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Чешская разведка приступила к вербовке Ивана Сафронова в 2012 году, а ближе к 2013 году стала давать ему первые задания, заявил заместитель начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России Александр Чабан."Первое знакомство с представителем чешской разведки у Сафронова состоялось в 2012 году. Тогда это была безобидная встреча вроде бы как двух коллег. Никаких заданий ему тогда не отрабатывалось. Это был период, скажем так, вербовки, выстраивания отношений. Ближе к 2013 году пошли первые предложения и первые задания для Сафронова", - сказал Чабан в специальном репортаже телеканала "Россия 24".По данным следствия, вербовщиком и куратором Сафронова стал гражданин Чехии Мартин Ларыш."Это представитель чешской разведки", - подчеркнул Чабан.По его словам, речь идет об Управлении по внешним связям и информации - органе внешней разведки Чехии, работающем не только на правительство своей страны, но и на НАТО. Спецслужбы всех стран альянса, в том числе Чехии, работают также и на Североатлантический альянс, подчеркнул Чабан.Согласно материалам следствия, Сафронов познакомился с Ларышем в соцсетях по инициативе последнего. Ларыш представился "корреспондентом чешской прессы в Москве". Он писал, что готовит статью по РЛС в азербайджанской Габале, и просил найти время для личной встречи и обсуждения этой темы. Сафронов дал согласие."Первые встречи у Сафронова с Ларышем, тем не менее, состоялись не в обычном кафе или ресторане, а на территории принадлежащего посольству Чехии некоего Чешского дома с закрытым входом... Фактически это было место встречи агентов и резидентов чешской разведки", - отметил Чабан.Согласно данным ФСБ, озвученным в спецрепортаже, Сафронов в общей сложности выполнил 12 заданий для чешской разведки."Мы определили минимальную сумму порядка 80 тысяч евро, которую получил Сафронов в период сотрудничества с Ларышем", - сказал Чабан.По данным ФСБ, Сафронов получал деньги наличными во время ставших многочисленными поездок в Европу. "Вдруг внезапно он стал очень часто ездить за границу, в основном в Чехию. Причем это поездки - туристические, как было заявлено, - на один-два дня", - добавил Чабан. Визы Сафронову делали в посольстве, отметил он."Один-два дня примерно раз в два, в три месяца - даже для любителя пива чешского это довольно странно, дороговато", - сказал Чабан.Чтобы не нарушать таможенные правила, запрещающие за один раз без декларации вывозить более 10 тысяч долларов, Сафронов привлекал к этому делу близкого родственника. "Для этого он использовал, как правило, свою сестру", - отметил Чабан. Билеты, как правило, покупал Ларыш, а если билеты брал Сафронов, то ему потом соответствующие затраты компенсировались чешской стороной, отметил следователь ФСБ.Во избежание частых встреч с Сафроновым, которые могли вызвать подозрение, Ларыш уехал из России и, по данным ФСБ, передавал задания Сафронову через так называемый криптоконтейнер. "Это программа для очень углубленной зашифровки информации", - пояснил Чабан.Приговор Сафронову в 22 года колонии строгого режима - один из самых суровых в современной истории России по статье УК РФ "Госизмена". Его признали виновным по двум эпизодам. Приговор вступил в силу 7 декабря 2022 года. Сейчас Сафронов отбывает наказание в ИК-7 Красноярского края.Сафронов с мая 2020 занимал должность советника главы "Роскосмоса", о его увольнении госкорпорация сообщила 9 февраля 2023 года. До перехода в "Роскосмос" занимался военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант". Задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Еще одним эпизодом, по заявлениям защиты, была передача Сафроновым Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии.По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов не бесплатно "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности России".
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иван сафронов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия, чехия, нато, роскосмос, африка
Иван Сафронов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Россия, Чехия, НАТО, Роскосмос, Африка
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Чешская разведка приступила к вербовке Ивана Сафронова в 2012 году, а ближе к 2013 году стала давать ему первые задания, заявил
заместитель начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России Александр Чабан.
"Первое знакомство с представителем чешской разведки у Сафронова состоялось в 2012 году. Тогда это была безобидная встреча вроде бы как двух коллег. Никаких заданий ему тогда не отрабатывалось. Это был период, скажем так, вербовки, выстраивания отношений. Ближе к 2013 году пошли первые предложения и первые задания для Сафронова", - сказал Чабан в специальном репортаже телеканала "Россия 24".
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По данным следствия, вербовщиком и куратором Сафронова стал гражданин Чехии
Мартин Ларыш.
"Это представитель чешской разведки", - подчеркнул Чабан.
По его словам, речь идет об Управлении по внешним связям и информации - органе внешней разведки Чехии, работающем не только на правительство своей страны, но и на НАТО
. Спецслужбы всех стран альянса, в том числе Чехии, работают также и на Североатлантический альянс, подчеркнул Чабан.
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Согласно материалам следствия, Сафронов познакомился с Ларышем в соцсетях по инициативе последнего. Ларыш представился "корреспондентом чешской прессы в Москве". Он писал, что готовит статью по РЛС в азербайджанской Габале
, и просил найти время для личной встречи и обсуждения этой темы. Сафронов дал согласие.
"Первые встречи у Сафронова с Ларышем, тем не менее, состоялись не в обычном кафе или ресторане, а на территории принадлежащего посольству Чехии некоего Чешского дома с закрытым входом... Фактически это было место встречи агентов и резидентов чешской разведки", - отметил Чабан.
Согласно данным ФСБ, озвученным в спецрепортаже, Сафронов в общей сложности выполнил 12 заданий для чешской разведки.
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"Мы определили минимальную сумму порядка 80 тысяч евро, которую получил Сафронов в период сотрудничества с Ларышем", - сказал Чабан.
По данным ФСБ, Сафронов получал деньги наличными во время ставших многочисленными поездок в Европу
. "Вдруг внезапно он стал очень часто ездить за границу, в основном в Чехию. Причем это поездки - туристические, как было заявлено, - на один-два дня", - добавил Чабан. Визы Сафронову делали в посольстве, отметил он.
"Один-два дня примерно раз в два, в три месяца - даже для любителя пива чешского это довольно странно, дороговато", - сказал Чабан.
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Чтобы не нарушать таможенные правила, запрещающие за один раз без декларации вывозить более 10 тысяч долларов, Сафронов привлекал к этому делу близкого родственника. "Для этого он использовал, как правило, свою сестру", - отметил Чабан. Билеты, как правило, покупал Ларыш, а если билеты брал Сафронов, то ему потом соответствующие затраты компенсировались чешской стороной, отметил следователь ФСБ.
Во избежание частых встреч с Сафроновым, которые могли вызвать подозрение, Ларыш уехал из России и, по данным ФСБ, передавал задания Сафронову через так называемый криптоконтейнер. "Это программа для очень углубленной зашифровки информации", - пояснил Чабан.
Приговор Сафронову в 22 года колонии строгого режима - один из самых суровых в современной истории России по статье УК РФ "Госизмена". Его признали виновным по двум эпизодам. Приговор вступил в силу 7 декабря 2022 года. Сейчас Сафронов отбывает наказание в ИК-7 Красноярского края
.
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Сафронов с мая 2020 занимал должность советника главы "Роскосмоса
", о его увольнении госкорпорация сообщила 9 февраля 2023 года. До перехода в "Роскосмос" занимался военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант". Задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.
Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки
. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США
. Еще одним эпизодом, по заявлениям защиты, была передача Сафроновым Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии
.
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По данным Генпрокуратуры
РФ, утверждавшей обвинительное заключение, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ
, а также странами Ближнего Востока
, Африки и Балканского полуострова".
Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов не бесплатно "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности России".
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