НАТО использовала переданные Сафроновым данные о спутниках ГРУ, заявила ФСБ
ФСБ: НАТО использовала переданные Сафроновым Чехии данные о спутниках ГРУ
Иван Сафронов. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Данные о спутниковой группировке ГРУ, переданные бывшим советником главы "Роскосмоса" Иваном Сафроновым, отбывающим срок в 22 года за госизмену, гражданину Чехии Мартину Ларышу, которого спецслужбы РФ считают сотрудником чешской разведки, в конечном счете использовала НАТО, заявил заместитель начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России Александр Чабан.
"НАТО, которая использовала чешскую разведку, важно было понять, в каком состоянии эти спутники сейчас", - сказал Чабан в специальном репортаже телеканала "Россия 24".
По его словам, речь, в частности, шла о том, каков у этих спутников ресурс, в какое время спутники проходят летно-космические испытания, "когда они фактически не по полной программе работают".
Приговор Сафронову в 22 года колонии строгого режима - один из самых суровых в современной истории России по статье УК РФ "Госизмена". Его признали виновным по двум эпизодам. Приговор вступил в силу 7 декабря 2022 года, 9 февраля 2023 года "Роскосмос" сообщил об увольнении Сафронова. Сейчас он отбывает наказание в ИК-7 Красноярского края.
Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.
Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Еще одним эпизодом, по заявлениям защиты, была передача Сафроновым Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии.
По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".
Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов не бесплатно "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности России".