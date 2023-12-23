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НАТО использовала переданные Сафроновым данные о спутниках ГРУ, заявила ФСБ - РИА Новости, 23.12.2023
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21:15 23.12.2023 (обновлено: 21:20 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/safronov-1917699476.html
НАТО использовала переданные Сафроновым данные о спутниках ГРУ, заявила ФСБ
НАТО использовала переданные Сафроновым данные о спутниках ГРУ, заявила ФСБ - РИА Новости, 23.12.2023
НАТО использовала переданные Сафроновым данные о спутниках ГРУ, заявила ФСБ
Данные о спутниковой группировке ГРУ, переданные бывшим советником главы "Роскосмоса" Иваном Сафроновым, отбывающим срок в 22 года за госизмену, гражданину... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T21:15
2023-12-23T21:20
россия
чехия
иван сафронов
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Данные о спутниковой группировке ГРУ, переданные бывшим советником главы "Роскосмоса" Иваном Сафроновым, отбывающим срок в 22 года за госизмену, гражданину Чехии Мартину Ларышу, которого спецслужбы РФ считают сотрудником чешской разведки, в конечном счете использовала НАТО, заявил заместитель начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России Александр Чабан. "НАТО, которая использовала чешскую разведку, важно было понять, в каком состоянии эти спутники сейчас", - сказал Чабан в специальном репортаже телеканала "Россия 24". По его словам, речь, в частности, шла о том, каков у этих спутников ресурс, в какое время спутники проходят летно-космические испытания, "когда они фактически не по полной программе работают". Приговор Сафронову в 22 года колонии строгого режима - один из самых суровых в современной истории России по статье УК РФ "Госизмена". Его признали виновным по двум эпизодам. Приговор вступил в силу 7 декабря 2022 года, 9 февраля 2023 года "Роскосмос" сообщил об увольнении Сафронова. Сейчас он отбывает наказание в ИК-7 Красноярского края. Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Еще одним эпизодом, по заявлениям защиты, была передача Сафроновым Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии. По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова". Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов не бесплатно "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности России".
https://ria.ru/20220907/safronov-1815095969.html
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россия, чехия, иван сафронов, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Чехия, Иван Сафронов, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
НАТО использовала переданные Сафроновым данные о спутниках ГРУ, заявила ФСБ

ФСБ: НАТО использовала переданные Сафроновым Чехии данные о спутниках ГРУ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИван Сафронов
Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Иван Сафронов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Данные о спутниковой группировке ГРУ, переданные бывшим советником главы "Роскосмоса" Иваном Сафроновым, отбывающим срок в 22 года за госизмену, гражданину Чехии Мартину Ларышу, которого спецслужбы РФ считают сотрудником чешской разведки, в конечном счете использовала НАТО, заявил заместитель начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России Александр Чабан.
"НАТО, которая использовала чешскую разведку, важно было понять, в каком состоянии эти спутники сейчас", - сказал Чабан в специальном репортаже телеканала "Россия 24".
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По его словам, речь, в частности, шла о том, каков у этих спутников ресурс, в какое время спутники проходят летно-космические испытания, "когда они фактически не по полной программе работают".
Приговор Сафронову в 22 года колонии строгого режима - один из самых суровых в современной истории России по статье УК РФ "Госизмена". Его признали виновным по двум эпизодам. Приговор вступил в силу 7 декабря 2022 года, 9 февраля 2023 года "Роскосмос" сообщил об увольнении Сафронова. Сейчас он отбывает наказание в ИК-7 Красноярского края.
Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.
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Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Еще одним эпизодом, по заявлениям защиты, была передача Сафроновым Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии.
По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".
Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов не бесплатно "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности России".
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