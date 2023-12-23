https://ria.ru/20231223/safronov-1917699476.html

НАТО использовала переданные Сафроновым данные о спутниках ГРУ, заявила ФСБ

НАТО использовала переданные Сафроновым данные о спутниках ГРУ, заявила ФСБ - РИА Новости, 23.12.2023

НАТО использовала переданные Сафроновым данные о спутниках ГРУ, заявила ФСБ

Данные о спутниковой группировке ГРУ, переданные бывшим советником главы "Роскосмоса" Иваном Сафроновым, отбывающим срок в 22 года за госизмену, гражданину... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T21:15

2023-12-23T21:15

2023-12-23T21:20

россия

чехия

иван сафронов

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837034698_0:0:3393:1908_1920x0_80_0_0_68331f181bc188dff28fddf8ed04e10b.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Данные о спутниковой группировке ГРУ, переданные бывшим советником главы "Роскосмоса" Иваном Сафроновым, отбывающим срок в 22 года за госизмену, гражданину Чехии Мартину Ларышу, которого спецслужбы РФ считают сотрудником чешской разведки, в конечном счете использовала НАТО, заявил заместитель начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России Александр Чабан. "НАТО, которая использовала чешскую разведку, важно было понять, в каком состоянии эти спутники сейчас", - сказал Чабан в специальном репортаже телеканала "Россия 24". По его словам, речь, в частности, шла о том, каков у этих спутников ресурс, в какое время спутники проходят летно-космические испытания, "когда они фактически не по полной программе работают". Приговор Сафронову в 22 года колонии строгого режима - один из самых суровых в современной истории России по статье УК РФ "Госизмена". Его признали виновным по двум эпизодам. Приговор вступил в силу 7 декабря 2022 года, 9 февраля 2023 года "Роскосмос" сообщил об увольнении Сафронова. Сейчас он отбывает наказание в ИК-7 Красноярского края. Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Еще одним эпизодом, по заявлениям защиты, была передача Сафроновым Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии. По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова". Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов не бесплатно "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности России".

https://ria.ru/20220907/safronov-1815095969.html

https://ria.ru/20231220/nato-1916819966.html

https://ria.ru/20231215/rossiya-1915920824.html

россия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, чехия, иван сафронов, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия