Сафронов передавал разведке Чехии данные о спутниках ГРУ, сообщила ФСБ
ФСБ: Сафронов передавал разведке Чехии данные о спутниковой группировке ГРУ
Иван Сафронов. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Бывший советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, отбывающий срок в 22 года за госизмену, передавал гражданину Чехии Мартину Ларышу, которого спецслужбы РФ считают сотрудником чешской разведки, данные о российской спутниковой группировке, работавшей в интересах ГРУ, заявил заместитель начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России Александр Чабан.
"Это были военные спутники, которые выполняли определенные задачи, очень важные, для в первую очередь Главного разведывательного управления Генерального штаба", - сказал Чабан в специальном репортаже телеканала "Россия 24".
В спецрепортаже были озвучены содержащиеся в уголовном деле фрагменты некоторых других заданий, которые Ларыш давал Сафронову.
В частности, речь шла о сборе данных о поставках российских комплексов С-300 и "Панцирь-С1" в Сирию: сроки выполнения поставок, количество поставляемых комплексов и места их размещения.
Также Ларыш просил Сафронова узнать, на территории каких стран будут проходить военные учения "Боевое братство-2019", собрать данные о военных базах в Центральной Азии и сведения о мощностях российских железнодорожных войск - данные о базах и количестве вагонов.
Приговор Сафронову в 22 года колонии строгого режима - один из самых суровых в современной истории России по статье УК РФ "Госизмена". Его признали виновным по двум эпизодам. Приговор вступил в силу 7 декабря 2022 года, 9 февраля 2023 года "Роскосмос" сообщил об увольнении Сафронова. Сейчас он отбывает наказание в ИК-7 Красноярского края.
Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.
Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Еще одним эпизодом, по заявлениям защиты, была передача Сафроновым Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии.
По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".
Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов не бесплатно "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности России".