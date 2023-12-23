https://ria.ru/20231223/safronov-1917698006.html

Сафронов передавал разведке Чехии данные о спутниках ГРУ, сообщила ФСБ

Сафронов передавал разведке Чехии данные о спутниках ГРУ, сообщила ФСБ - РИА Новости, 23.12.2023

Сафронов передавал разведке Чехии данные о спутниках ГРУ, сообщила ФСБ

Бывший советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, отбывающий срок в 22 года за госизмену, передавал гражданину Чехии Мартину Ларышу, которого спецслужбы РФ... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T21:02

2023-12-23T21:02

2023-12-23T21:20

иван сафронов

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роскосмос

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происшествия

сирия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Бывший советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, отбывающий срок в 22 года за госизмену, передавал гражданину Чехии Мартину Ларышу, которого спецслужбы РФ считают сотрудником чешской разведки, данные о российской спутниковой группировке, работавшей в интересах ГРУ, заявил заместитель начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России Александр Чабан."Это были военные спутники, которые выполняли определенные задачи, очень важные, для в первую очередь Главного разведывательного управления Генерального штаба", - сказал Чабан в специальном репортаже телеканала "Россия 24".В спецрепортаже были озвучены содержащиеся в уголовном деле фрагменты некоторых других заданий, которые Ларыш давал Сафронову.В частности, речь шла о сборе данных о поставках российских комплексов С-300 и "Панцирь-С1" в Сирию: сроки выполнения поставок, количество поставляемых комплексов и места их размещения.Также Ларыш просил Сафронова узнать, на территории каких стран будут проходить военные учения "Боевое братство-2019", собрать данные о военных базах в Центральной Азии и сведения о мощностях российских железнодорожных войск - данные о базах и количестве вагонов.Приговор Сафронову в 22 года колонии строгого режима - один из самых суровых в современной истории России по статье УК РФ "Госизмена". Его признали виновным по двум эпизодам. Приговор вступил в силу 7 декабря 2022 года, 9 февраля 2023 года "Роскосмос" сообщил об увольнении Сафронова. Сейчас он отбывает наказание в ИК-7 Красноярского края.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Еще одним эпизодом, по заявлениям защиты, была передача Сафроновым Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии.По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов не бесплатно "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности России".

https://ria.ru/20220907/safronov-1815095969.html

https://ria.ru/20231220/nato-1916819966.html

https://ria.ru/20231219/smersh-1916576017.html

https://ria.ru/20231215/rossiya-1915920824.html

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иван сафронов, россия, чехия, африка, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, сирия, нато