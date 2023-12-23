https://ria.ru/20231223/rozhdestvo-1917665838.html

Четверть французов перепродадут рождественские подарки, показал опрос

Четверть французов перепродадут рождественские подарки, показал опрос - РИА Новости, 23.12.2023

Четверть французов перепродадут рождественские подарки, показал опрос

Около 23% французов планируют перепродать ненужные подарки на Рождество, что составляет рекорд за последние десять лет, пишет в субботу газета Figaro со ссылкой РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T16:04

2023-12-23T16:04

2023-12-23T16:04

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франция

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Около 23% французов планируют перепродать ненужные подарки на Рождество, что составляет рекорд за последние десять лет, пишет в субботу газета Figaro со ссылкой на опрос, проведенный институтом Kantar для eBay. "На Рождество 2023 года почти четверть французов (23%) планируют прибегнуть к этой практике (перепродаже ненужных подарков – ред.), которая до сих пор остается более или менее табуированной. По данным исследования, это 9,5 миллиона человек. Этого показателя не было с момента запуска ежегодного исследования в 2011 году", – сказано в статье. Отмечается, что прирост числа французов, готовых перепродать подарки, составил 6 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом (на 2,5 миллиона человек больше). "Это явление особенно заметно среди 25-44-летних с детьми в регионах с самой низкой покупательной способностью", – приводит газета выводы по результатам опроса. Кроме того, впервые французы планируют перепродавать подарки в первую очередь для покрытия собственных финансовых расходов. Так, 42% заявили, что в случае перепродажи намерены сохранить деньги, 30% - с их помощью хотели бы покрыть рождественские расходы, а 29% использовали бы средства с продажи для покупки подходящего подарка. Опрос был проведен с 12 по 16 октября 2023 года среди 1340 французов в возрасте от 16 до 64 лет по репрезентативной выборке.

https://ria.ru/20231223/obychai-1915598141.html

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в мире, франция