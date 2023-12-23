https://ria.ru/20231223/rostekhnadzor-1917606482.html

День Ростехнадзора

День Ростехнадзора - РИА Новости, 23.12.2023

День Ростехнадзора

День Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (День Ростехнадзора) отмечается в субботу. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T03:15

2023-12-23T03:15

2023-12-23T03:15

россия

ссср

рсфср

петр i

яков брюс

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. День Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (День Ростехнадзора) отмечается в субботу.23 декабря отмечается профессиональный День Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (День Ростехнадзора). Постановление о его праздновании было принято 4 августа 2006 года Коллегией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.Ростехнадзор ведет свою историю от Берг-мануфактур-коллегии, объединявшей под своим началом управление горным делом и промышленными казенными предприятиями. Кроме того, ведомство осуществляло надзор за частными предприятиями, ведало приглашением иностранных и подготовкой российских специалистов.Создание Берг-мануфактур-коллегии было законодательно оформлена указом Петра I 23 декабря (12 декабря по старому стилю) 1718 года. Однако правительство не прекращало разработку принципов обособленного руководства тяжелой и легкой промышленностью, как это было задумано по первоначальному плану.21 декабря (10 декабря по старому стилю) 1719 года была опубликована Берг-привилегия – законодательный акт, определивший общие принципы развития горного дела в России в XVIII веке. Согласно этому документу, содержимое недр объявлялось собственностью царя, независимо от того, кому принадлежал земельный участок, и промышленники обязаны были платить налог в размере 10% прибыли. Владельцам земли предоставлялось преимущественное право разработки полезных ископаемых и строительства заводов. Берг-привилегия гарантировала право наследственной собственности на заводы, ограждала промышленников от вмешательства в их дела местных властей.Для реализации этих положений в 1722 году были созданы два самостоятельных ведомства – Берг-коллегия и Мануфактур-коллегия, ведавшие тяжелой и легкой промышленностью соответственно. Берг-коллегия обеспечивала развитие горного дела в России и осуществляла руководство и надзор за горнозаводской промышленностью. Первоначально предметом этого надзора были не безопасность горных работ и условия труда горнорабочих, а организация поиска руд и их экспертиза, отвод земли под заводы и рудники, обеспечение их рабочей силой, приглашение на российскую службу иностранных мастеров, выполнение обязательств промышленников перед казной, разбор жалоб владельцев предприятий и работных людей.В 1806 году ведомство было упразднено и вместо него при министерстве финансов учрежден Горный департамент.В 1818 году был принят закон о надзоре за работами в частных рудниках и на заводах в плане (видах) их безопасности. В 1861 году создана Горная полиция как структура по надзору за безопасностью работ в шахтах и на приисках.В 1880 году законодательно установлены основные правила производства горных работ, которые, в частности, предусматривали обязательное уведомление членов местного горного управления о начале и окончании горных работ, предполагаемых опасностях и произошедших несчастных случаях на предприятиях, предоставление плана ведения добычных работ с указанием ответственного лица.В 1882 году в составе Горного департамента была учреждена Фабричная инспекция, а в 1892 году – Особая горнозаводская инспекция. С этого времени безопасность ведения горных работ стала предметом специально организованного юридически оформленного надзора.В XIX веке начал деятельность и старейший специальный надзор – котлонадзор. С развитием котлостроения участившиеся взрывы и, как следствие, травмирование и смерть рабочих вызывали необходимость установления надзора за содержанием и правильной эксплуатации котлов. В России безопасность эксплуатации котлов контролировалась с 1843 года губернскими инженерами, в 1894 году котлонадзор был передан Фабричной инспекции.В 1899 году присутствия по горнозаводским делам были объединены с присутствиями по фабричным делам в единую Фабричную инспекцию. В полномочия нового ведомства входил сбор и анализ статистических данных о распределении рабочего времени, участии женщин и детей в промышленности, условиях труда, обобщение сведений об оплате труда.После Октябрьской революции 1917 года Горный департамент был упразднен. В мае 1918 года была учреждена Инспекция труда, в основу деятельности которой была положена дореволюционная Фабричная инспекция, а в августе того же года – Техническая инспекция для квалифицированного надзора за безопасностью предупреждения несчастных случаев и выполнения функций котлонадзора.В январе 1922 года в составе Главного управления горной промышленности ВСНХ было создано Центральное управление горного надзора (ЦУГН), в функции которого входил контроль за соблюдением правил безопасности ведения горных работ, технический надзор, в том числе за паровыми котлами, учет и анализ производственного травматизма, расследования аварий и др.В мае 1927 года организована Государственная горнотехническая инспекция в составе Наркомата труда СССР. В структурном плане она сохранила идею дореволюционного периода построения окружных и губернских подразделений, добавив к этому участковые инспекции и внеся необходимую юридическую корректировку в учредительные документы в связи с новыми территориальными границами федеральных структур и названиями городов.В октябре 1947 года образовано Главное управление государственного горного надзора при Совете Министров СССР, с созданием которого горный надзор впервые получил реальные права и обрел статус государственного. В его функции входил контроль соблюдения требований по охране недр, безопасного ведения геологоразведочных и добычных работ, рациональной и комплексной отработки месторождений полезных ископаемых и др.В 1954 году начался процесс организованного объединения различных видов надзора на базе исторической и территориальной совместимости. Для объединения функций был образован Комитет по надзору при Совете Министров СССР (Госгортехнадзор СССР), на который были возложены обязанности по надзору за соблюдением правил техники безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых на предприятиях горнодобывающей промышленности, а также горных и буровых работах в геологических партиях, горно-геологическому контролю за правильной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых и применением наиболее эффективных систем их разработки в части полноты выемки разведанных запасов и др.В 1958 году Госгортехнадзор СССР был ликвидирован, в 1966 году возрожден.10 сентября 1990 года образован Государственный комитет по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Совете Министров РСФСР (Госгортехнадзор РСФСР), переданный 3 декабря 1991 года в ведение президента РСФСР, а 6 мая 1992 года – в состав правительства России.30 сентября и 16 ноября 1992 года Госгортехнадзор России реорганизован соответственно в Федеральную службу России по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и в Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России). В марте 2004 года указом президента РФ Федеральный горный и промышленный надзор России преобразован в Федеральную службу по технологическому надзору.В мае 2004 года Федеральная служба по технологическому надзору и Федеральная служба по атомному надзору преобразованы в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.1 февраля 2006 года Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору уполномочена осуществлять государственный строительный надзор.До 2008 года Ростехнадзор был в ведении правительства РФ, затем – Минприроды.В мае 2010 года Ростехнадзор был вновь передан в прямое подчинение правительству России.Ростехнадзор осуществляет функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности; безопасности при использовании атомной энергии (за исключением деятельности по разработке, изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения); безопасности электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок и сетей); безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений); безопасности производства, хранения и применения взрывчатых материалов промышленного назначения, а также ряд специальных функций в области государственной безопасности.Ростехнадзор имеет свои ведомственные награды – нагрудные знаки "Почетный работник" и "Почетный инспектор", медаль Якова Брюса, медаль Александрова А.П., медаль Мельникова Л.Г., юбилейная медаль "300 лет" и др.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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россия, ссср, рсфср, петр i, яков брюс, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)