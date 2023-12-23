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ХАМАС назвало принятую Совбезом ООН резолюцию по Газе недостаточной - РИА Новости, 23.12.2023
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00:06 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/rezolyutsiya-1917597014.html
ХАМАС назвало принятую Совбезом ООН резолюцию по Газе недостаточной
ХАМАС назвало принятую Совбезом ООН резолюцию по Газе недостаточной - РИА Новости, 23.12.2023
ХАМАС назвало принятую Совбезом ООН резолюцию по Газе недостаточной
Палестинское движение ХАМАС назвало принятую резолюцию Совбеза ООН по сектору Газа недостаточной и позволяющей Израилю продолжать боевые действия в палестинском РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T00:06
2023-12-23T00:06
израиль
восточный иерусалим
россия
в мире
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 23 дек - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС назвало принятую резолюцию Совбеза ООН по сектору Газа недостаточной и позволяющей Израилю продолжать боевые действия в палестинском анклаве, говорится в заявлении организации. "Считаем, что принятая сегодня резолюция Совета Безопасности ООН №2722, призывающая расширить и контролировать поступление гуманитарной помощи в сектор Газа, является недостаточным шагом, не отвечающим требованиям катастрофической ситуации, созданной сионистской военной террористической машиной в секторе Газа", - говорится в заявлении движения опубликованном в его Telegram-канале. Резолюция, отмечают в ХАМАС, не включила в себя международное решение, направленное на "прекращение геноцидной войны", которую Израиль ведет против палестинцев в секторе Газа. "В течение последних пяти дней американская администрация усердно работала над тем, чтобы лишить эту резолюцию ее сути и облечь ее в эту слабую формулу, которая позволяет фашистской оккупации завершить миссию разрушения, убийств и терроризма в секторе Газа", - приводится в тексте заявления ХАМАС. Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую от Израиля и ХАМАС содействия доставке гумпомощи по всему сектору Газа, а также призывающую генсека ООН назначить координатора доставки такой помощи. В окончательный вариант резолюции не вошло положение с призывом к срочной приостановке боевых действий, а также к срочным шагам в направлении устойчивого прекращения боевых действий. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 20 тысяч человек, пострадали свыше 52 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231222/izrail-1917388850.html
https://ria.ru/20231218/gaza-1916398081.html
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израиль, восточный иерусалим, россия, в мире, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Восточный Иерусалим, Россия, В мире, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС назвало принятую Совбезом ООН резолюцию по Газе недостаточной

ХАМАС заявило, что принятая СБ ООН резолюция по Газе является недостаточной

© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
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ТУНИС, 23 дек - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС назвало принятую резолюцию Совбеза ООН по сектору Газа недостаточной и позволяющей Израилю продолжать боевые действия в палестинском анклаве, говорится в заявлении организации.
«
"Считаем, что принятая сегодня резолюция Совета Безопасности ООН №2722, призывающая расширить и контролировать поступление гуманитарной помощи в сектор Газа, является недостаточным шагом, не отвечающим требованиям катастрофической ситуации, созданной сионистской военной террористической машиной в секторе Газа", - говорится в заявлении движения опубликованном в его Telegram-канале.
Резолюция, отмечают в ХАМАС, не включила в себя международное решение, направленное на "прекращение геноцидной войны", которую Израиль ведет против палестинцев в секторе Газа.
"В течение последних пяти дней американская администрация усердно работала над тем, чтобы лишить эту резолюцию ее сути и облечь ее в эту слабую формулу, которая позволяет фашистской оккупации завершить миссию разрушения, убийств и терроризма в секторе Газа", - приводится в тексте заявления ХАМАС.
Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую от Израиля и ХАМАС содействия доставке гумпомощи по всему сектору Газа, а также призывающую генсека ООН назначить координатора доставки такой помощи.
В окончательный вариант резолюции не вошло положение с призывом к срочной приостановке боевых действий, а также к срочным шагам в направлении устойчивого прекращения боевых действий.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 20 тысяч человек, пострадали свыше 52 тысяч.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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18 декабря, 09:21
 
ИзраильВосточный ИерусалимРоссияВ миреВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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