https://ria.ru/20231223/putin-1917679993.html

Путин провел итоговую встречу с правительством, заявил Песков

Путин провел итоговую встречу с правительством, заявил Песков - РИА Новости, 23.12.2023

Путин провел итоговую встречу с правительством, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин уже фактически провел итоговую встречу с кабмином на этой неделе, до конца года ещё одной встречи проводить не планируется, сообщил... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T18:05

2023-12-23T18:05

2023-12-23T18:28

владимир путин

политика

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уже фактически провел итоговую встречу с кабмином на этой неделе, до конца года ещё одной встречи проводить не планируется, сообщил журналистам пресс секретарь главы государства Дмитрий Песков."С правительством - нет. Фактически, она уже была, когда были нацпроекты. Она по сути уже была", - сказал Песков в ответ на вопрос, проведёт ли Путин традиционную встречу с правительством на следующей неделе.

https://radiosputnik.ru/20231223/putin-1917682726.html

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владимир путин, политика