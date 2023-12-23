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Путин провел итоговую встречу с правительством, заявил Песков - РИА Новости, 23.12.2023
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18:05 23.12.2023 (обновлено: 18:28 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/putin-1917679993.html
Путин провел итоговую встречу с правительством, заявил Песков
Путин провел итоговую встречу с правительством, заявил Песков - РИА Новости, 23.12.2023
Путин провел итоговую встречу с правительством, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин уже фактически провел итоговую встречу с кабмином на этой неделе, до конца года ещё одной встречи проводить не планируется, сообщил... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T18:05
2023-12-23T18:28
владимир путин
политика
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уже фактически провел итоговую встречу с кабмином на этой неделе, до конца года ещё одной встречи проводить не планируется, сообщил журналистам пресс секретарь главы государства Дмитрий Песков."С правительством - нет. Фактически, она уже была, когда были нацпроекты. Она по сути уже была", - сказал Песков в ответ на вопрос, проведёт ли Путин традиционную встречу с правительством на следующей неделе.
https://radiosputnik.ru/20231223/putin-1917682726.html
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владимир путин, политика
Владимир Путин, Политика
Путин провел итоговую встречу с правительством, заявил Песков

Песков: Путин провел итоговую встречу с правительством на этой неделе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уже фактически провел итоговую встречу с кабмином на этой неделе, до конца года ещё одной встречи проводить не планируется, сообщил журналистам пресс секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"С правительством - нет. Фактически, она уже была, когда были нацпроекты. Она по сути уже была", - сказал Песков в ответ на вопрос, проведёт ли Путин традиционную встречу с правительством на следующей неделе.
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
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