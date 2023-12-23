https://ria.ru/20231223/pozhar-1917603332.html

Пожар в производственном здании в Ставрополе ликвидировали

Пожар в производственном здании в Ставрополе ликвидировали - РИА Новости, 23.12.2023

Пожар в производственном здании в Ставрополе ликвидировали

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в производственном здании в Ставрополе на площади 300 квадратных метров, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T01:47

2023-12-23T01:47

2023-12-23T01:47

происшествия

ставрополь

ставропольский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 23 дек – РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в производственном здании в Ставрополе на площади 300 квадратных метров, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю. Ранее сообщалось, что вечером в пятницу в Ставрополе загорелось одноэтажное производственное здание на площади 250 квадратных метров по адресу Михайловское шоссе 7, корпус 3. Открытое горение ликвидировали в 22.42 мск. Исходя из данных на сайте компании-производителя, ранее на этом месте располагалось производство пенопласта, теперь на площадке находится магазин пенопласта. "23.12.2023 00:21 (совпадает с мск – ред.) г. Ставрополь, Михайловское шоссе 7, пожар в производственном здании ликвидирован на площади 300 кв. м.", – говорится в сообщении. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. На реагирование от РСЧС были задействованы 42 человека и девять единиц техники.

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происшествия, ставрополь, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)