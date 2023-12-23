https://ria.ru/20231223/pozhar-1917603332.html
Пожар в производственном здании в Ставрополе ликвидировали
Пожар в производственном здании в Ставрополе ликвидировали - РИА Новости, 23.12.2023
Пожар в производственном здании в Ставрополе ликвидировали
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в производственном здании в Ставрополе на площади 300 квадратных метров, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T01:47
2023-12-23T01:47
2023-12-23T01:47
происшествия
ставрополь
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
ПЯТИГОРСК, 23 дек – РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в производственном здании в Ставрополе на площади 300 квадратных метров, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю. Ранее сообщалось, что вечером в пятницу в Ставрополе загорелось одноэтажное производственное здание на площади 250 квадратных метров по адресу Михайловское шоссе 7, корпус 3. Открытое горение ликвидировали в 22.42 мск. Исходя из данных на сайте компании-производителя, ранее на этом месте располагалось производство пенопласта, теперь на площадке находится магазин пенопласта. "23.12.2023 00:21 (совпадает с мск – ред.) г. Ставрополь, Михайловское шоссе 7, пожар в производственном здании ликвидирован на площади 300 кв. м.", – говорится в сообщении. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. На реагирование от РСЧС были задействованы 42 человека и девять единиц техники.
https://ria.ru/20231223/pozhar-1917601922.html
ставрополь
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставрополь, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставрополь, Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в производственном здании в Ставрополе ликвидировали
Пожар в производственном здании в Ставрополе потушили на площади 300 "квадратов"
ПЯТИГОРСК, 23 дек – РИА Новости.
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в производственном здании в Ставрополе на площади 300 квадратных метров, сообщает
управление МЧС по Ставропольскому краю.
Ранее сообщалось, что вечером в пятницу в Ставрополе загорелось одноэтажное производственное здание на площади 250 квадратных метров по адресу Михайловское шоссе 7, корпус 3. Открытое горение ликвидировали в 22.42 мск. Исходя из данных на сайте компании-производителя, ранее на этом месте располагалось производство пенопласта, теперь на площадке находится магазин пенопласта.
"23.12.2023 00:21 (совпадает с мск – ред.) г. Ставрополь, Михайловское шоссе 7, пожар в производственном здании ликвидирован на площади 300 кв. м.", – говорится в сообщении.
По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. На реагирование от РСЧС были задействованы 42 человека и девять единиц техники.
Пожар в магазине пиротехники в Югре полностью ликвидировали