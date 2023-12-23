Рейтинг@Mail.ru
Пожар в производственном здании в Ставрополе ликвидировали - РИА Новости, 23.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:47 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/pozhar-1917603332.html
Пожар в производственном здании в Ставрополе ликвидировали
Пожар в производственном здании в Ставрополе ликвидировали - РИА Новости, 23.12.2023
Пожар в производственном здании в Ставрополе ликвидировали
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в производственном здании в Ставрополе на площади 300 квадратных метров, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T01:47
2023-12-23T01:47
происшествия
ставрополь
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
ПЯТИГОРСК, 23 дек – РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в производственном здании в Ставрополе на площади 300 квадратных метров, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю. Ранее сообщалось, что вечером в пятницу в Ставрополе загорелось одноэтажное производственное здание на площади 250 квадратных метров по адресу Михайловское шоссе 7, корпус 3. Открытое горение ликвидировали в 22.42 мск. Исходя из данных на сайте компании-производителя, ранее на этом месте располагалось производство пенопласта, теперь на площадке находится магазин пенопласта. "23.12.2023 00:21 (совпадает с мск – ред.) г. Ставрополь, Михайловское шоссе 7, пожар в производственном здании ликвидирован на площади 300 кв. м.", – говорится в сообщении. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. На реагирование от РСЧС были задействованы 42 человека и девять единиц техники.
https://ria.ru/20231223/pozhar-1917601922.html
ставрополь
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ставрополь, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставрополь, Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в производственном здании в Ставрополе ликвидировали

Пожар в производственном здании в Ставрополе потушили на площади 300 "квадратов"

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 23 дек – РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в производственном здании в Ставрополе на площади 300 квадратных метров, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю.
Ранее сообщалось, что вечером в пятницу в Ставрополе загорелось одноэтажное производственное здание на площади 250 квадратных метров по адресу Михайловское шоссе 7, корпус 3. Открытое горение ликвидировали в 22.42 мск. Исходя из данных на сайте компании-производителя, ранее на этом месте располагалось производство пенопласта, теперь на площадке находится магазин пенопласта.
"23.12.2023 00:21 (совпадает с мск – ред.) г. Ставрополь, Михайловское шоссе 7, пожар в производственном здании ликвидирован на площади 300 кв. м.", – говорится в сообщении.
По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. На реагирование от РСЧС были задействованы 42 человека и девять единиц техники.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Пожар в магазине пиротехники в Югре полностью ликвидировали
01:19
 
ПроисшествияСтавропольСтавропольский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала