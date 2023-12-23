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Пожар в магазине пиротехники в Югре полностью ликвидировали
Пожар в магазине пиротехники в Югре полностью ликвидировали - РИА Новости, 23.12.2023
Пожар в магазине пиротехники в Югре полностью ликвидировали
Пожар в магазине игрушек и пиротехники на 100 квадратных метрах полностью потушен в городе Покачи в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщается в... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T01:19
2023-12-23T01:19
2023-12-23T01:19
россия
ханты-мансийский автономный округ
покачи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пожар в магазине игрушек и пиротехники на 100 квадратных метрах полностью потушен в городе Покачи в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что на месте пожара, который начался в пятницу, работают 20 специалистов и шесть единиц техники. "Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в ХМАО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231222/figurant-1917549062.html
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россия, ханты-мансийский автономный округ, покачи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Покачи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Пожар в магазине пиротехники в Югре полностью ликвидировали
Пожар в магазине пиротехники и игрушек в городе Покачи в Югре полностью потушен