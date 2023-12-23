https://ria.ru/20231223/pozhar-1917601922.html

Пожар в магазине пиротехники в Югре полностью ликвидировали

Пожар в магазине пиротехники в Югре полностью ликвидировали - РИА Новости, 23.12.2023

Пожар в магазине пиротехники в Югре полностью ликвидировали

Пожар в магазине игрушек и пиротехники на 100 квадратных метрах полностью потушен в городе Покачи в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщается в... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T01:19

2023-12-23T01:19

2023-12-23T01:19

россия

ханты-мансийский автономный округ

покачи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пожар в магазине игрушек и пиротехники на 100 квадратных метрах полностью потушен в городе Покачи в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что на месте пожара, который начался в пятницу, работают 20 специалистов и шесть единиц техники. "Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в ХМАО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231222/figurant-1917549062.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

покачи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ханты-мансийский автономный округ, покачи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия