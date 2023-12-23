https://ria.ru/20231223/pozdravlenie-1917680223.html
Путин не планирует поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом
Путин не планирует поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом - РИА Новости, 23.12.2023
Путин не планирует поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин не планирует поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран, но поздравит лидеров дружественных России государств, заявил... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T18:07
2023-12-23T18:07
2023-12-23T18:15
россия
политика
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владимир путин
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран, но поздравит лидеров дружественных России государств, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Недружественных не будет (поздравлять — ред.), дружественных — будет", — сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20231217/putin-1916294975.html
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россия, политика, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин не планирует поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом
Песков: Путин не будет поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом