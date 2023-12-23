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Путин не планирует поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом - РИА Новости, 23.12.2023
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18:07 23.12.2023 (обновлено: 18:15 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/pozdravlenie-1917680223.html
Путин не планирует поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом
Путин не планирует поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом - РИА Новости, 23.12.2023
Путин не планирует поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин не планирует поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран, но поздравит лидеров дружественных России государств, заявил... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T18:07
2023-12-23T18:15
россия
политика
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран, но поздравит лидеров дружественных России государств, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Недружественных не будет (поздравлять — ред.), дружественных — будет", — сказал Песков журналистам.
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россия, политика, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин не планирует поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом

Песков: Путин не будет поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлавная новогодняя ель страны на Соборной площади Кремля в Москве
Главная новогодняя ель страны на Соборной площади Кремля в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Главная новогодняя ель страны на Соборной площади Кремля в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран, но поздравит лидеров дружественных России государств, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Недружественных не будет (поздравлять — ред.), дружественных — будет", — сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
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