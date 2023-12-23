https://ria.ru/20231223/pozdravlenie-1917680223.html

Путин не планирует поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом

Путин не планирует поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом - РИА Новости, 23.12.2023

Путин не планирует поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин не планирует поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран, но поздравит лидеров дружественных России государств, заявил... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T18:07

2023-12-23T18:07

2023-12-23T18:15

россия

политика

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917482646_0:30:3191:1825_1920x0_80_0_0_2dd342d238f97fe3691b3e23776b66c2.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран, но поздравит лидеров дружественных России государств, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Недружественных не будет (поздравлять — ред.), дружественных — будет", — сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20231217/putin-1916294975.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, политика, дмитрий песков, владимир путин