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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 23.12.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Киев за сутки потерял на херсонском направлении до сотни своих военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T14:12
2023-12-23T14:12
2023-12-23T14:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Киев за сутки потерял на херсонском направлении до сотни своих военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ."На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 100 военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б" и орудие Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
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вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 100 военных на Херсонском направлении