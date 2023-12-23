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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 23.12.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Киев за сутки потерял на херсонском направлении до сотни своих военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T14:12

2023-12-23T14:12

2023-12-23T14:18

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Киев за сутки потерял на херсонском направлении до сотни своих военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ."На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 100 военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б" и орудие Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.

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вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)