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Президент Ирана призвал найти более эффективный механизм вместо Совбеза ООН - РИА Новости, 23.12.2023
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17:18 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/politika-1917675053.html
Президент Ирана призвал найти более эффективный механизм вместо Совбеза ООН
Президент Ирана призвал найти более эффективный механизм вместо Совбеза ООН - РИА Новости, 23.12.2023
Президент Ирана призвал найти более эффективный механизм вместо Совбеза ООН
Последние события в мире показали, что Совет безопасности ООН неэффективен, людям следует найти другой механизм для установления мира и безопасности на планете, РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T17:18
2023-12-23T17:18
в мире
израиль
иран
палестина
оон
хамас
совет безопасности оон
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ТЕГЕРАН, 23 дек – РИА Новости. Последние события в мире показали, что Совет безопасности ООН неэффективен, людям следует найти другой механизм для установления мира и безопасности на планете, заявил в своей речи на состоявшейся в субботу в столице Ирана Тегеранской международной конференции по Палестине президент Ирана Эбрахим Раиси, передает официальный сайт главы Исламской Республики. "Место под названием Совет Безопасности ООН, которое отвечает за установление мира и безопасности в мире, в ходе последних событий официально заявило о своем бессилии, беспомощности и неэффективности, и доказало всем людям мира, что им не следует полагаться на эти организации, претендующие (на свою эффективность – ред.), а нужно искать другой механизм для установления мира и безопасности в мире", – говорится в сообщении. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 20 тысяч человек, пострадали свыше 52 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231223/ssha-1917670842.html
https://ria.ru/20231223/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
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в мире, израиль, иран, палестина, оон, хамас, совет безопасности оон
В мире, Израиль, Иран, Палестина, ООН, ХАМАС, Совет Безопасности ООН
Президент Ирана призвал найти более эффективный механизм вместо Совбеза ООН

Президент Ирана Раиси призвал найти более эффективный механизм вместо СБ ООН

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Ирана Ибрахим Раиси. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 дек – РИА Новости. Последние события в мире показали, что Совет безопасности ООН неэффективен, людям следует найти другой механизм для установления мира и безопасности на планете, заявил в своей речи на состоявшейся в субботу в столице Ирана Тегеранской международной конференции по Палестине президент Ирана Эбрахим Раиси, передает официальный сайт главы Исламской Республики.
"Место под названием Совет Безопасности ООН, которое отвечает за установление мира и безопасности в мире, в ходе последних событий официально заявило о своем бессилии, беспомощности и неэффективности, и доказало всем людям мира, что им не следует полагаться на эти организации, претендующие (на свою эффективность – ред.), а нужно искать другой механизм для установления мира и безопасности в мире", – говорится в сообщении.
Президент Ирана Эбрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Президент Ирана назвал США крупнейшим фактором дестабилизации во всем мире
Вчера, 16:49
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов достигло 20 тысяч человек, пострадали свыше 52 тысяч.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Акция в поддержку Израиля в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу
11 ноября, 08:00
 
В миреИзраильИранПалестинаООНХАМАССовет Безопасности ООН
 
 
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