https://ria.ru/20231223/podtoplenie-1917678075.html

Под Калининградом подтопило дома из-за разлива реки

Под Калининградом подтопило дома из-за разлива реки - РИА Новости, 23.12.2023

Под Калининградом подтопило дома из-за разлива реки

Ликвидация разлива реки Алейка, которая впадает в Балтийское моря и подтопила больше 20 земельных участков с жилыми домами, идет под Калининградом, сообщил РИА... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T17:52

2023-12-23T17:52

2023-12-23T20:13

происшествия

балтийское море

калининградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg

КАЛИНИНГРАД, 23 дек - РИА Новости. Ликвидация разлива реки Алейка, которая впадает в Балтийское моря и подтопила больше 20 земельных участков с жилыми домами, идет под Калининградом, сообщил РИА Новости заместитель начальника регионального МЧС по ГО и безопасности населения Станислав Парфенов."В данный момент обстановка стабилизируется. Местных подняли, работает одна бригада, 3 единицы техники, 15 человек работают, два экскаватора. Они русло углубляют речки. Русло немного расширили, углубили, чтобы потом воды быстрее спала. Сейчас вешки поставили — уровень начал спадать, потому, что ветер стих, немного отпустило. В Балтику вода уходит", - сообщил Парфенов.Он добавил, что циклон принес в Калининградскую область обильные осадки в виде дождя и снега. Река Алейка впадает в Балтийское море. В нее, в свою очередь, впадает еще несколько мелких рек. Все они дали подъем воды. "Прижимной ветер" создал условия, когда воде в реке некуда было деваться, она начала разливаться."Все транспортные сообщения не нарушены, все СНТ проезжают, машины ездят и транспортное сообщение на 100 процентов в норме. Угрозы жизни населению нет. Все вопросы жизнеобеспечения в норме", - сообщил Парфенов.Он так же добавил, что ситуация находится на контроле, МЧС держат прямую связь с администрацией Зеленоградского округа.Ситуацию держат на контроле и региональные власти. Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил, что начались дополнительные работы по расчистке закупоренного из-за штормов устья реки Алейки."В настоящее время русло расчищено и ведутся дополнительные работы по откачке воды, естественный отход которой через устья затруднен вследствие сильного прибоя, вызванного штормовой погодой", - сообщил Лысков.

https://ria.ru/20231223/sochi-1917648761.html

https://ria.ru/20231215/shtorm-1915936333.html

балтийское море

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, балтийское море, калининградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)