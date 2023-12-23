https://ria.ru/20231223/podtoplenie-1917678075.html
Под Калининградом подтопило дома из-за разлива реки
Под Калининградом подтопило дома из-за разлива реки - РИА Новости, 23.12.2023
Под Калининградом подтопило дома из-за разлива реки
Ликвидация разлива реки Алейка, которая впадает в Балтийское моря и подтопила больше 20 земельных участков с жилыми домами, идет под Калининградом, сообщил РИА... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T17:52
2023-12-23T17:52
2023-12-23T20:13
происшествия
балтийское море
калининградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЛИНИНГРАД, 23 дек - РИА Новости. Ликвидация разлива реки Алейка, которая впадает в Балтийское моря и подтопила больше 20 земельных участков с жилыми домами, идет под Калининградом, сообщил РИА Новости заместитель начальника регионального МЧС по ГО и безопасности населения Станислав Парфенов."В данный момент обстановка стабилизируется. Местных подняли, работает одна бригада, 3 единицы техники, 15 человек работают, два экскаватора. Они русло углубляют речки. Русло немного расширили, углубили, чтобы потом воды быстрее спала. Сейчас вешки поставили — уровень начал спадать, потому, что ветер стих, немного отпустило. В Балтику вода уходит", - сообщил Парфенов.Он добавил, что циклон принес в Калининградскую область обильные осадки в виде дождя и снега. Река Алейка впадает в Балтийское море. В нее, в свою очередь, впадает еще несколько мелких рек. Все они дали подъем воды. "Прижимной ветер" создал условия, когда воде в реке некуда было деваться, она начала разливаться."Все транспортные сообщения не нарушены, все СНТ проезжают, машины ездят и транспортное сообщение на 100 процентов в норме. Угрозы жизни населению нет. Все вопросы жизнеобеспечения в норме", - сообщил Парфенов.Он так же добавил, что ситуация находится на контроле, МЧС держат прямую связь с администрацией Зеленоградского округа.Ситуацию держат на контроле и региональные власти. Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил, что начались дополнительные работы по расчистке закупоренного из-за штормов устья реки Алейки."В настоящее время русло расчищено и ведутся дополнительные работы по откачке воды, естественный отход которой через устья затруднен вследствие сильного прибоя, вызванного штормовой погодой", - сообщил Лысков.
https://ria.ru/20231223/sochi-1917648761.html
https://ria.ru/20231215/shtorm-1915936333.html
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происшествия, балтийское море, калининградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Балтийское море, Калининградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Калининградом подтопило дома из-за разлива реки
Под Калининградом ликвидируют последствия циклона, вызвавшего подтопление домов
КАЛИНИНГРАД, 23 дек - РИА Новости. Ликвидация разлива реки Алейка, которая впадает в Балтийское моря и подтопила больше 20 земельных участков с жилыми домами, идет под Калининградом, сообщил РИА Новости заместитель начальника регионального МЧС по ГО и безопасности населения Станислав Парфенов.
"В данный момент обстановка стабилизируется. Местных подняли, работает одна бригада, 3 единицы техники, 15 человек работают, два экскаватора. Они русло углубляют речки. Русло немного расширили, углубили, чтобы потом воды быстрее спала. Сейчас вешки поставили — уровень начал спадать, потому, что ветер стих, немного отпустило. В Балтику вода уходит", - сообщил Парфенов.
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Он добавил, что циклон принес в Калининградскую область
обильные осадки в виде дождя и снега. Река Алейка впадает в Балтийское море. В нее, в свою очередь, впадает еще несколько мелких рек. Все они дали подъем воды. "Прижимной ветер" создал условия, когда воде в реке некуда было деваться, она начала разливаться.
"Все транспортные сообщения не нарушены, все СНТ проезжают, машины ездят и транспортное сообщение на 100 процентов в норме. Угрозы жизни населению нет. Все вопросы жизнеобеспечения в норме", - сообщил Парфенов.
Он так же добавил, что ситуация находится на контроле, МЧС держат прямую связь с администрацией Зеленоградского округа.
Ситуацию держат на контроле и региональные власти. Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил, что начались дополнительные работы по расчистке закупоренного из-за штормов устья реки Алейки.
"В настоящее время русло расчищено и ведутся дополнительные работы по откачке воды, естественный отход которой через устья затруднен вследствие сильного прибоя, вызванного штормовой погодой", - сообщил Лысков.
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