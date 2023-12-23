https://ria.ru/20231223/perestrelka-1917687117.html
В городе Видное произошла перестрелка, один из участников погиб
В городе Видное произошла перестрелка, один из участников погиб - РИА Новости, 23.12.2023
В городе Видное произошла перестрелка, один из участников погиб
В подмосковном Видном конфликт двух компаний мужчин закончился перестрелкой, один из ее участников скончался от ранений, сообщается в Telegram-канале СУСК по... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T19:06
2023-12-23T19:06
2023-12-23T19:20
происшествия
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В подмосковном Видном конфликт двух компаний мужчин закончился перестрелкой, один из ее участников скончался от ранений, сообщается в Telegram-канале СУСК по Московской области. "По данным следствия, 22 декабря 2023 года ночью возле ресторана в городе Видном между двумя компаниями мужчин произошел конфликт, переросший в перестрелку", - говорится в публикации. В результате, по информации ведомства, трое из участников инцидента получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницу, еще один с места происшествия скрылся. Спустя некоторое время один из пострадавших скончался. Уточняется, что возбуждено уголовное дело по факту убийства 39-летнего мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В настоящее время проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и роли каждого из участников конфликта. Назначены экспертизы, проводятся допросы.
https://ria.ru/20231223/arest-1917662025.html
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происшествия, видное, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Видное, Московская область (Подмосковье), Россия
В городе Видное произошла перестрелка, один из участников погиб
В городе Видное произошла перестрелка, один из участников погиб