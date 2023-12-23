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В Дагестане вручили российские паспорта беженцам из Палестины - РИА Новости, 23.12.2023
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16:54 23.12.2023 (обновлено: 18:00 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/palestina-1917671253.html
В Дагестане вручили российские паспорта беженцам из Палестины
В Дагестане вручили российские паспорта беженцам из Палестины - РИА Новости, 23.12.2023
В Дагестане вручили российские паспорта беженцам из Палестины
Первая группа прибывших в Дагестан эвакуированных жителей Палестины в субботу получила паспорта граждан России, документы вручили 45 беженцам, передает... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T16:54
2023-12-23T18:00
общество
палестина
россия
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МАХАЧКАЛА, 23 дек - РИА Новости. Первая группа прибывших в Дагестан эвакуированных жителей Палестины в субботу получила паспорта граждан России, документы вручили 45 беженцам, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщил представитель управления по вопросам миграции МВД по Дагестану, среди получивших паспорт 26 мужчин и 19 женщин. В их числе семь несовершеннолетних, самому младшему 14 лет. "Получение паспортов дает вам возможность для реализации себя в разных сферах деятельности, вы получаете права, льготы, которые предусмотрены Конституцией РФ. Будете иметь возможность получать медицинскую помощь, образование, реализовать себя по своим профессиям", - сказал заместитель председателя правительства Дагестана Абдурахман Махмудов. С 25 ноября в Дагестан прибыли несколько групп эвакуированных из сектора Газа - всего более 150 человек, в том числе свыше 70 детей. Они проживают на одной из баз отдыха, где развернут пункт временного размещения. Ранее сообщалось, что среди беженцев в том числе врачи высшей категории, преподаватели, переводчики, лингвисты. В регионе создали специальную рабочую группу, которая займется их трудоустройством.
https://ria.ru/20231223/gaza-1917664571.html
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общество, палестина, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Общество, Палестина, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Дагестане вручили российские паспорта беженцам из Палестины

Махмудов: группа беженцев из Палестины в Дагестане получила паспорта граждан РФ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПаспорт РФ
Паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Паспорт РФ. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 23 дек - РИА Новости. Первая группа прибывших в Дагестан эвакуированных жителей Палестины в субботу получила паспорта граждан России, документы вручили 45 беженцам, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщил представитель управления по вопросам миграции МВД по Дагестану, среди получивших паспорт 26 мужчин и 19 женщин. В их числе семь несовершеннолетних, самому младшему 14 лет.
«
"Получение паспортов дает вам возможность для реализации себя в разных сферах деятельности, вы получаете права, льготы, которые предусмотрены Конституцией РФ. Будете иметь возможность получать медицинскую помощь, образование, реализовать себя по своим профессиям", - сказал заместитель председателя правительства Дагестана Абдурахман Махмудов.
С 25 ноября в Дагестан прибыли несколько групп эвакуированных из сектора Газа - всего более 150 человек, в том числе свыше 70 детей. Они проживают на одной из баз отдыха, где развернут пункт временного размещения.
Ранее сообщалось, что среди беженцев в том числе врачи высшей категории, преподаватели, переводчики, лингвисты. В регионе создали специальную рабочую группу, которая займется их трудоустройством.
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