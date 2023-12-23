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Орбан обвинил Украину в ухудшении отношений с Венгрией - РИА Новости, 23.12.2023
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16:32 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/otnosheniya-1917668600.html
Орбан обвинил Украину в ухудшении отношений с Венгрией
Орбан обвинил Украину в ухудшении отношений с Венгрией - РИА Новости, 23.12.2023
Орбан обвинил Украину в ухудшении отношений с Венгрией
Венгрия не несет ответственности за ухудшение отношений с Украиной, в том, что они плохие, виноват Киев, который отбирает права у венгерского национального... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T16:32
2023-12-23T16:32
в мире
украина
венгрия
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 23 дек - РИА Новости. Венгрия не несет ответственности за ухудшение отношений с Украиной, в том, что они плохие, виноват Киев, который отбирает права у венгерского национального меньшинства, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet. "Я несколько раз думал над этим вопросом, и моя твердая позиция заключается в том, что за ухудшение отношений Венгрия ответственности не несет. Ухудшение отношений можно отсчитывать с того момента, как в 2015 году украинцы отобрали у венгров закон, который гарантировал сохранение венгерского меньшинства как национальной общности", - сказал Орбан. Он напомнил, что венгры в Закарпатье проживают более тысячи лет, а в последние годы украинские власти забрали у них право воспитывать детей на родном языке и сузили сферы возможного применения венгерского. "Украина должна это исправить, закон, который был отменен, должен быть восстановлен, права, которые были отняты, должны быть возвращены, если это будет сделано, то может начаться улучшение отношений", - отметил Орбан. Ранее парламент Украины принял закон о расширении прав национальных меньшинств, в частности, была возвращена возможность получения базового и специального среднего образования на родном языке для представителей меньшинств, если это один из языков ЕС. В МИД Венгрии заявили, что внимательно оценят новый украинский закон о правах нацменьшинств и его выполнение, однако уже видно, что он не отвечает требованиям Будапешта. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина, как видно, "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
https://ria.ru/20231218/vengriya-1916403061.html
https://ria.ru/20231215/orban-1915982876.html
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в мире, украина, венгрия, виктор орбан
В мире, Украина, Венгрия, Виктор Орбан
Орбан обвинил Украину в ухудшении отношений с Венгрией

Орбан: Венгрия не несет ответственности за ухудшение отношений с Украиной

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 дек - РИА Новости. Венгрия не несет ответственности за ухудшение отношений с Украиной, в том, что они плохие, виноват Киев, который отбирает права у венгерского национального меньшинства, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet.
"Я несколько раз думал над этим вопросом, и моя твердая позиция заключается в том, что за ухудшение отношений Венгрия ответственности не несет. Ухудшение отношений можно отсчитывать с того момента, как в 2015 году украинцы отобрали у венгров закон, который гарантировал сохранение венгерского меньшинства как национальной общности", - сказал Орбан.
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Он напомнил, что венгры в Закарпатье проживают более тысячи лет, а в последние годы украинские власти забрали у них право воспитывать детей на родном языке и сузили сферы возможного применения венгерского.
«
"Украина должна это исправить, закон, который был отменен, должен быть восстановлен, права, которые были отняты, должны быть возвращены, если это будет сделано, то может начаться улучшение отношений", - отметил Орбан.
Ранее парламент Украины принял закон о расширении прав национальных меньшинств, в частности, была возвращена возможность получения базового и специального среднего образования на родном языке для представителей меньшинств, если это один из языков ЕС. В МИД Венгрии заявили, что внимательно оценят новый украинский закон о правах нацменьшинств и его выполнение, однако уже видно, что он не отвечает требованиям Будапешта.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.
Ранее Сийярто также заявлял, что Украина, как видно, "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
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