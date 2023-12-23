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При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/obstrel-1917649308.html
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.12.2023
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T13:45
2023-12-23T13:45
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
происшествия
иван приходько
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Обстрелом украинских террористов ранен мирный житель Горловки", - написал мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231222/khram-1917457850.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, происшествия, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Иван Приходько
При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мэр Приходько: мужчина пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"Обстрелом украинских террористов ранен мирный житель Горловки", - написал мэр.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Свято-Покровский храм в поселке Зайцево, Никитовский район Горловки - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
В Горловке при сбросе боеприпаса с дрона получил повреждения храм
22 декабря, 13:34
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияИван Приходько
 
 
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