https://ria.ru/20231223/obstrel-1917649308.html
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.12.2023
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T13:45
2023-12-23T13:45
2023-12-23T13:45
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
происшествия
иван приходько
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Обстрелом украинских террористов ранен мирный житель Горловки", - написал мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, происшествия, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Иван Приходько
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мэр Приходько: мужчина пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками