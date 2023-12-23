https://ria.ru/20231223/obstrel-1917649308.html

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.12.2023

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T13:45

2023-12-23T13:45

2023-12-23T13:45

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

происшествия

иван приходько

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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщает мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Обстрелом украинских террористов ранен мирный житель Горловки", - написал мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231222/khram-1917457850.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, происшествия, иван приходько