Украинские войска выпустили почти 30 снарядов по ДНР
ВСУ выпустили 28 снарядов по Донецку, Горловке и Макеевке за полтора часа
Фрагмент снаряда. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 28 снарядов по Донецку, Горловке и Макеевке за полтора часа, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.55 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка: (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 миллиметров… 11.10 – населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 миллиметров", - сообщает представительство.
Отмечается, что в 11.25 и 12.25 украинские войска выпустили еще шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, в 11.35, 11.40, 11.55 и 12.25 – 13 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе три кассетных, по Горловке и в 11.55 – три снаряда калибра 155 миллиметров по Макеевке.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.