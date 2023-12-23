https://ria.ru/20231223/obstrel-1917633675.html

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 23.12.2023

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

Украинские войска в 10.35 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T11:57

2023-12-23T11:57

2023-12-23T11:57

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

сцкк

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска в 10.35 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.35 - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Согласно представительству, также украинские войска в 9.55 выпустили три снаряда "натовского калибра" 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, а в 10.10 - еще три снаряда того же калибра по Кировскому району города. Кроме того, ВСУ в 10.55 выпустили еще три "натовских снаряда" по Никитовскому району Горловки. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231223/obstrel-1917627565.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, сцкк, происшествия, донецкая народная республика