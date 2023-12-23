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Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 23.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:57 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/obstrel-1917633675.html
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 23.12.2023
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
Украинские войска в 10.35 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T11:57
2023-12-23T11:57
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
сцкк
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска в 10.35 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.35 - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Согласно представительству, также украинские войска в 9.55 выпустили три снаряда "натовского калибра" 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, а в 10.10 - еще три снаряда того же калибра по Кировскому району города. Кроме того, ВСУ в 10.55 выпустили еще три "натовских снаряда" по Никитовскому району Горловки. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231223/obstrel-1917627565.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
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донецк, кировский район, сцкк, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Донецк

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкГород Донецк
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска в 10.35 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.35 - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Украинские войска нанесли ракетный удар по Горловке
Вчера, 10:49
Согласно представительству, также украинские войска в 9.55 выпустили три снаряда "натовского калибра" 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, а в 10.10 - еще три снаряда того же калибра по Кировскому району города. Кроме того, ВСУ в 10.55 выпустили еще три "натовских снаряда" по Никитовскому району Горловки.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 декабря, 18:57
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районСЦККПроисшествияДонецкая Народная Республика
 
 
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