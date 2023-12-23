https://ria.ru/20231223/obstrel-1917617912.html

Украинские войска обстреляли ДНР

Украинские войска обстреляли ДНР - РИА Новости, 23.12.2023

Украинские войска обстреляли ДНР

Украинские войска в субботу выпустили пять снарядов "натовского калибра" 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T08:36

2023-12-23T08:36

2023-12-23T08:36

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили пять снарядов "натовского калибра" 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.50 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в 07.55 мск украинские войска открыли огонь по Ясиноватскому району, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров. Ведомство также сообщило, что в пятницу в 23.10 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://radiosputnik.ru/20231222/bespilotnik-1917574915.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия