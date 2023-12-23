https://ria.ru/20231223/obstrel-1917617912.html
Украинские войска обстреляли ДНР
Украинские войска обстреляли ДНР - РИА Новости, 23.12.2023
Украинские войска обстреляли ДНР
Украинские войска в субботу выпустили пять снарядов "натовского калибра" 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T08:36
2023-12-23T08:36
2023-12-23T08:36
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили пять снарядов "натовского калибра" 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.50 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в 07.55 мск украинские войска открыли огонь по Ясиноватскому району, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров. Ведомство также сообщило, что в пятницу в 23.10 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://radiosputnik.ru/20231222/bespilotnik-1917574915.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли ДНР
ВСУ выпустили пять снарядов по Донецку и Ясиноватскому району
ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости.
Украинские войска в субботу выпустили пять снарядов "натовского калибра" 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале
представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.50 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Пять сотрудников МЧС попали под удар беспилотника ВСУ в Донецке
Кроме того, в 07.55 мск украинские войска открыли огонь по Ясиноватскому району, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.
Ведомство также сообщило, что в пятницу в 23.10 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.