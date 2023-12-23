https://ria.ru/20231223/obstrel-1917597618.html

Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.12.2023

Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 45 различных боеприпасов, сообщило представительство... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T00:17

2023-12-23T00:17

2023-12-23T00:17

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

сцкк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кировский район

в мире

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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 45 различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 16 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, ударного БПЛА. На горловском - пять обстрелов из артиллерии 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 45 различных боеприпасов. Согласно информации ведомства, в результате сбросов взрывоопасных предметов с БПЛА ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц в Кировском районе Донецка. "Кроме того, в Кировском районе Донецка пострадали пять сотрудников МЧС ДНР", - отмечает представительство. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 39 обстрелов.

https://ria.ru/20231222/obstrel-1917566518.html

донецкая народная республика

донецк

кировский район

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донецкая народная республика, донецк, сцкк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кировский район, в мире