https://ria.ru/20231223/nigeriya-1917603144.html

В Нигерии подтвердили приверженность ОПЕК

В Нигерии подтвердили приверженность ОПЕК - РИА Новости, 23.12.2023

В Нигерии подтвердили приверженность ОПЕК

Нигерия сохраняет приверженность ОПЕК, заявил министр нефти страны Хайнекен Локпобири. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T01:45

2023-12-23T01:45

2023-12-23T01:45

ангола

экономика

нигерия

саудовская аравия

опек

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Нигерия сохраняет приверженность ОПЕК, заявил министр нефти страны Хайнекен Локпобири. "Я рад подтвердить неизменную приверженность Нигерии ОПЕК, поскольку мы ориентируемся на динамичный ландшафт мирового энергетического сектора", - говорится в заявлении Локпобири в социальной сети X. В четверг агентство ANGOP сообщило, что министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтино Азеведо заявил, что страна выходит из состава ОПЕК. Пока официально не уточнялось, означает ли это автоматический выход и из ОПЕК+. Однако учитывая, что квоты, не устраивающие Анголу, назначаются в рамках сделки именно ОПЕК+, опрошенные РИА Новости эксперты и источник в одной из делегаций предположили, что она выходит и из этого альянса. Добыча Анголы в ноябре текущего года составляла чуть больше 1 миллиона баррелей в сутки, это 17-е место в мире и примерно 4% от общей добычи стран ОПЕК, заявлял аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко. По его словам, максимальная добыча страны за последние 25 лет составляла чуть более 2 миллионов баррелей в сутки в 2010-2011 годах, и на протяжении последних пяти-семи лет стабильно снижалась. Эксперт также отметил, что несмотря на то, что Ангола на последней встрече ОПЕК+ выступала против снижения своей квоты, по данным организации, за октябрь она добывала даже меньше уже установленного ранее уровня. Ряд стран ОПЕК+ на встрече в конце ноября приняли решение до конца первого квартала следующего года "добровольно" (не в рамках ОПЕК+) сократить добычу нефти. Саудовская Аравия продлевает свои сокращения на 1 миллион баррелей в сутки, а ряд стран вносят дополнительные сокращения суммарно на 700 тысяч баррелей. Россия в свою очередь продлевает и углубляет сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов до 500 тысяч баррелей в сутки. Также страны ОПЕК+ договорились скорректировать квоты ряда африканских стран на следующий год - предельный уровень добычи нефти для Анголы снижен на 180 тысяч баррелей в сутки от уровня, утвержденного на встрече в июне, до 1,11 миллиона баррелей в сутки, для Республики Конго и Нигерии увеличен на 1 тысячу баррелей и 120 тысяч баррелей в сутки, до 277 тысяч и 1,5 миллиона баррелей в сутки соответственно. Однако Ангола заявила, что не согласна со своей квотой, и планирует добывать больше положенного уровня.

https://ria.ru/20231222/angola-1917369737.html

ангола

нигерия

саудовская аравия

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ангола, экономика, нигерия, саудовская аравия, опек