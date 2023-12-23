https://ria.ru/20231223/nato-1917660017.html

В США сделали шокирующее заявление об операции НАТО на Украине

В США сделали шокирующее заявление об операции НАТО на Украине - РИА Новости, 23.12.2023

В США сделали шокирующее заявление об операции НАТО на Украине

Россия нанесла урон Североатлантическому альянсу, остановив подготовленное им контрнаступление ВСУ, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T15:16

2023-12-23T15:16

2023-12-23T20:05

специальная военная операция на украине

в мире

россия

киев

скотт риттер

вооруженные силы украины

нато

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия нанесла урон Североатлантическому альянсу, остановив подготовленное им контрнаступление ВСУ, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol."Россия разбила контрнаступление ВСУ, которое правильнее будет называть натовским, так как, разгромив украинскую армию, Россия также нанесла удар по НАТО", — отметил он.По словам военного, альянс опустошил свои арсеналы, чтобы поставить Киеву необходимые для наступательной операции вооружения. При этом в результате оно было уничтожено, а украинские войска, обученные использовать эту технику, убиты, взяты в плен или ранены."Русские тем временем имеют армию, которая не только цела, но и продолжает расти. Они переходят в наступление, и мы видим уверенные действия вдоль почти всей линии соприкосновения", — резюмировал он.Украинская армия уже шестой месяц безуспешно пытается занять более выгодные рубежи на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.

https://ria.ru/20231223/ukraina-1917625502.html

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в мире, россия, киев, скотт риттер, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы сша