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В США сделали шокирующее заявление об операции НАТО на Украине - РИА Новости, 23.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 23.12.2023 (обновлено: 20:05 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/nato-1917660017.html
В США сделали шокирующее заявление об операции НАТО на Украине
В США сделали шокирующее заявление об операции НАТО на Украине - РИА Новости, 23.12.2023
В США сделали шокирующее заявление об операции НАТО на Украине
Россия нанесла урон Североатлантическому альянсу, остановив подготовленное им контрнаступление ВСУ, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T15:16
2023-12-23T20:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
скотт риттер
вооруженные силы украины
нато
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия нанесла урон Североатлантическому альянсу, остановив подготовленное им контрнаступление ВСУ, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol."Россия разбила контрнаступление ВСУ, которое правильнее будет называть натовским, так как, разгромив украинскую армию, Россия также нанесла удар по НАТО", — отметил он.По словам военного, альянс опустошил свои арсеналы, чтобы поставить Киеву необходимые для наступательной операции вооружения. При этом в результате оно было уничтожено, а украинские войска, обученные использовать эту технику, убиты, взяты в плен или ранены."Русские тем временем имеют армию, которая не только цела, но и продолжает расти. Они переходят в наступление, и мы видим уверенные действия вдоль почти всей линии соприкосновения", — резюмировал он.Украинская армия уже шестой месяц безуспешно пытается занять более выгодные рубежи на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.
https://ria.ru/20231223/ukraina-1917625502.html
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в мире, россия, киев, скотт риттер, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, НАТО, Вооруженные силы США
В США сделали шокирующее заявление об операции НАТО на Украине

Риттер: Россия нанесла удар по НАТО, разгромив наступление ВСУ

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия нанесла урон Североатлантическому альянсу, остановив подготовленное им контрнаступление ВСУ, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
"Россия разбила контрнаступление ВСУ, которое правильнее будет называть натовским, так как, разгромив украинскую армию, Россия также нанесла удар по НАТО", — отметил он.
Самоходная артиллерийская установка Мста-СМ2 в зоне проведения спецоперации
В США запаниковали из-за того, что Россия уготовила Украине
Вчера, 10:23
По словам военного, альянс опустошил свои арсеналы, чтобы поставить Киеву необходимые для наступательной операции вооружения. При этом в результате оно было уничтожено, а украинские войска, обученные использовать эту технику, убиты, взяты в плен или ранены.
"Русские тем временем имеют армию, которая не только цела, но и продолжает расти. Они переходят в наступление, и мы видим уверенные действия вдоль почти всей линии соприкосновения", — резюмировал он.
Украинская армия уже шестой месяц безуспешно пытается занять более выгодные рубежи на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, противник за полгода контрнаступления потерял более 125 тысяч человек.
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Вчера, 09:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныНАТОВооруженные силы США
 
 
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