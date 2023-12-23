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СМИ: на американского актера Чарли Шина напали и попытались задушить - РИА Новости, 23.12.2023
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Шоубиз
 
04:48 23.12.2023 (обновлено: 04:58 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/napadenie-1917609091.html
СМИ: на американского актера Чарли Шина напали и попытались задушить
СМИ: на американского актера Чарли Шина напали и попытались задушить - РИА Новости, 23.12.2023
СМИ: на американского актера Чарли Шина напали и попытались задушить
Американский актер Чарли Шин подвергся нападению в собственном доме в Лос-Анджелесе, его пыталась задушить соседка, сообщает портал TMZ со ссылкой на... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T04:48
2023-12-23T04:58
шоубиз
чарли шин (карлос эстевес)
лос-анджелес
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Американский актер Чарли Шин подвергся нападению в собственном доме в Лос-Анджелесе, его пыталась задушить соседка, сообщает портал TMZ со ссылкой на правоохранительные органы. "Соседка Чарли, 47-летняя женщина, ворвалась в его дом и напала на него, когда он открыл дверь, услышав стук... Она разорвала рубашку Чарли и попыталась задушить его... а затем вернулась к себе домой", - говорится в сообщении портала со ссылкой на правоохранительные органы. Как отмечает портал, актер не понимает, что послужило причиной нападения. По данным портала, та же соседка недавно облила его машину какой-то липкой жидкостью и выбросила мусор перед дверью его дома. Портал подчеркивает, что женщина была задержана. Шин известен по ролям в таких фильмах, как "Уолл-стрит", "Погоня", "Очень страшное кино 3", "Мачете убивает" и других. Актер также снимался в сериалах "Два с половиной человека" и "Друзья".
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чарли шин (карлос эстевес), лос-анджелес
Шоубиз, Чарли Шин (Карлос Эстевес), Лос-Анджелес
СМИ: на американского актера Чарли Шина напали и попытались задушить

TMZ: в дом американского актера Чарли Шина ворвалась соседка и начала душить его

© AP Photo / Invision /Matt SaylesАмериканский актер Чарли Шин
Американский актер Чарли Шин - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Invision /Matt Sayles
Американский актер Чарли Шин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Американский актер Чарли Шин подвергся нападению в собственном доме в Лос-Анджелесе, его пыталась задушить соседка, сообщает портал TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.
«
"Соседка Чарли, 47-летняя женщина, ворвалась в его дом и напала на него, когда он открыл дверь, услышав стук... Она разорвала рубашку Чарли и попыталась задушить его... а затем вернулась к себе домой", - говорится в сообщении портала со ссылкой на правоохранительные органы.
Как отмечает портал, актер не понимает, что послужило причиной нападения.
По данным портала, та же соседка недавно облила его машину какой-то липкой жидкостью и выбросила мусор перед дверью его дома. Портал подчеркивает, что женщина была задержана.
Шин известен по ролям в таких фильмах, как "Уолл-стрит", "Погоня", "Очень страшное кино 3", "Мачете убивает" и других. Актер также снимался в сериалах "Два с половиной человека" и "Друзья".
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ШоубизЧарли Шин (Карлос Эстевес)Лос-Анджелес
 
 
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