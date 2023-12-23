https://ria.ru/20231223/napadenie-1917609091.html

СМИ: на американского актера Чарли Шина напали и попытались задушить

СМИ: на американского актера Чарли Шина напали и попытались задушить - РИА Новости, 23.12.2023

СМИ: на американского актера Чарли Шина напали и попытались задушить

Американский актер Чарли Шин подвергся нападению в собственном доме в Лос-Анджелесе, его пыталась задушить соседка, сообщает портал TMZ со ссылкой на... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T04:48

2023-12-23T04:48

2023-12-23T04:58

шоубиз

чарли шин (карлос эстевес)

лос-анджелес

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Американский актер Чарли Шин подвергся нападению в собственном доме в Лос-Анджелесе, его пыталась задушить соседка, сообщает портал TMZ со ссылкой на правоохранительные органы. "Соседка Чарли, 47-летняя женщина, ворвалась в его дом и напала на него, когда он открыл дверь, услышав стук... Она разорвала рубашку Чарли и попыталась задушить его... а затем вернулась к себе домой", - говорится в сообщении портала со ссылкой на правоохранительные органы. Как отмечает портал, актер не понимает, что послужило причиной нападения. По данным портала, та же соседка недавно облила его машину какой-то липкой жидкостью и выбросила мусор перед дверью его дома. Портал подчеркивает, что женщина была задержана. Шин известен по ролям в таких фильмах, как "Уолл-стрит", "Погоня", "Очень страшное кино 3", "Мачете убивает" и других. Актер также снимался в сериалах "Два с половиной человека" и "Друзья".

https://ria.ru/20231222/vin_dizel-1917372959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чарли шин (карлос эстевес), лос-анджелес