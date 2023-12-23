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В Москве начался капремонт пассажирского схода-причала "Кутузовское" - РИА Новости, 23.12.2023
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15:11 23.12.2023
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В Москве начался капремонт пассажирского схода-причала "Кутузовское"
В Москве начался капремонт пассажирского схода-причала "Кутузовское" - РИА Новости, 23.12.2023
В Москве начался капремонт пассажирского схода-причала "Кутузовское"
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к ремонту пассажирского схода-причала № 3 "Кутузовское" на западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T15:11
2023-12-23T15:11
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к ремонту пассажирского схода-причала № 3 "Кутузовское" на западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, начали капремонт пассажирского схода-причала № 3 "Кутузовское" на набережной Тараса Шевченко. Работы планируем завершить во втором квартале 2024 года", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что сооружение с момента ввода в эксплуатацию в 1963 году ни разу капитально не ремонтировали. "В рамках проекта обновим гранитное мощение причала, восстановим бетонные поверхности, отремонтируем гранитные парапеты, ступени и площадки лестничных сходов, заменим швартовые и отбойные устройства, установим новое перильное ограждение. Кроме того, приведем в порядок подводную часть причала. Большая часть работ будет проводиться с баржи, оснащенной необходимым оборудованием, с привлечением водолазов", - добавил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что во время ремонта будет обеспечен проход пассажиров к водному транспорту.
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городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва, Петр Бирюков
В Москве начался капремонт пассажирского схода-причала "Кутузовское"

Бирюков: капремонт пассажирского схода-причала "Кутузовское" стартовал в Москве

© Фото : Mos.ru/М. ДенисоваСход-причал № 3 "Кутузовское" в Москве
Сход-причал № 3 Кутузовское в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© Фото : Mos.ru/М. Денисова
Сход-причал № 3 "Кутузовское" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к ремонту пассажирского схода-причала № 3 "Кутузовское" на западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, начали капремонт пассажирского схода-причала № 3 "Кутузовское" на набережной Тараса Шевченко. Работы планируем завершить во втором квартале 2024 года", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что сооружение с момента ввода в эксплуатацию в 1963 году ни разу капитально не ремонтировали.
"В рамках проекта обновим гранитное мощение причала, восстановим бетонные поверхности, отремонтируем гранитные парапеты, ступени и площадки лестничных сходов, заменим швартовые и отбойные устройства, установим новое перильное ограждение. Кроме того, приведем в порядок подводную часть причала. Большая часть работ будет проводиться с баржи, оснащенной необходимым оборудованием, с привлечением водолазов", - добавил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что во время ремонта будет обеспечен проход пассажиров к водному транспорту.
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