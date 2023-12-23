https://ria.ru/20231223/moskva-1917642360.html

В Москве начался капремонт пассажирского схода-причала "Кутузовское"

В Москве начался капремонт пассажирского схода-причала "Кутузовское" - РИА Новости, 23.12.2023

В Москве начался капремонт пассажирского схода-причала "Кутузовское"

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к ремонту пассажирского схода-причала № 3 "Кутузовское" на западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T15:11

2023-12-23T15:11

2023-12-23T15:11

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к ремонту пассажирского схода-причала № 3 "Кутузовское" на западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, начали капремонт пассажирского схода-причала № 3 "Кутузовское" на набережной Тараса Шевченко. Работы планируем завершить во втором квартале 2024 года", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что сооружение с момента ввода в эксплуатацию в 1963 году ни разу капитально не ремонтировали. "В рамках проекта обновим гранитное мощение причала, восстановим бетонные поверхности, отремонтируем гранитные парапеты, ступени и площадки лестничных сходов, заменим швартовые и отбойные устройства, установим новое перильное ограждение. Кроме того, приведем в порядок подводную часть причала. Большая часть работ будет проводиться с баржи, оснащенной необходимым оборудованием, с привлечением водолазов", - добавил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что во время ремонта будет обеспечен проход пассажиров к водному транспорту.

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Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков