https://ria.ru/20231223/moshenniki-1917630378.html

Россиян предупредили об активизации телефонных мошенников

Россиян предупредили об активизации телефонных мошенников - РИА Новости, 23.12.2023

Россиян предупредили об активизации телефонных мошенников

Телефонные мошенники активизируются накануне Нового года, например звонят под видом сотовых операторов и предлагают продлить договор сим-карты, а также создают... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T11:34

2023-12-23T11:34

2023-12-23T11:34

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Телефонные мошенники активизируются накануне Нового года, например звонят под видом сотовых операторов и предлагают продлить договор сим-карты, а также создают копии аккаунта человека в мессенджере и вымогают деньги у его знакомых, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" от МТС Андрей Бийчук. Он отметил, что сейчас используется и другой способ - человеку звонят через мессенджер, установив на аватарке название правоохранительных органов или логотип крупной коммерческой организации, и в ходе диалога просят включить трансляцию экрана, чтобы видеть одноразовые пароли, которые приходят жертве. "Еще одна актуальная схема сегодня звучит так: "Договор вашей сим-карты заканчивается, необходимо срочно его продлить, иначе телефон не будет работать". Цель таких звонков - получить пароли от "Госуслуг", банка и так далее. Мобильный оператор никогда не будет просить пароли, в случае таких звонков нужно сбросить вызов и самостоятельно перезвонить или написать в чат поддержки оператора", - сообщил Бийчук. Кроме того, по его словам, участились и схемы персональных атак, перед которыми проходит разведка по жертве. Так, злоумышленники создают копию аккаунта человека в мессенджере, изучают ближайший круг общения и начинают писать от его имени с целью получить деньги под разными срочными предлогами. Для большей достоверности они звонят самому пользователю и записывают его голос, чтобы потом с помощью AI-технологий, синтеза речи и накладывания шумов отправить аудиосообщение друзьям жертвы. Для того, чтобы обезопасить себя, эксперт советует поставить в мессенджерах настройки, чтобы звонить могли только контакты, использовать определитель номера, а также сбрасывать все звонки, где что-то уверенно просят, ограничивают время на принятие решение и запугивают. "Помните, что операторы и правоохранительные органы никогда не просят данные и пароли", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20231223/moshenniki-1917612058.html

https://ria.ru/20231209/krazha-1914741127.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, мтс, новый год