Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о "новогодней" уловке мошенников - РИА Новости, 23.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:17 23.12.2023 (обновлено: 06:56 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/moshenniki-1917612058.html
Россиян предупредили о "новогодней" уловке мошенников
Россиян предупредили о "новогодней" уловке мошенников - РИА Новости, 23.12.2023
Россиян предупредили о "новогодней" уловке мошенников
Кибермошенники активизируются с приходом новогодних праздников — одной из ключевых техник обмана в этот период становится рассылка поддельных писем якобы от... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T06:17
2023-12-23T06:56
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771630230_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_7076a232e2a99e9f0de59279ec02797e.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Кибермошенники активизируются с приходом новогодних праздников — одной из ключевых техник обмана в этот период становится рассылка поддельных писем якобы от служб доставки, рассказал РИА Новости директор направления кибербезопасности "EdgeЦентр" Артем Избаенков.&quot;С приходом январских праздников активность кибермошенников заметно возрастает. Одна из их ключевых техник обмана — использование поддельной информации о доставке. Так, мошенники могут обмануть пользователей, используя электронную почту, похожую на официальные адреса служб доставки&quot;, - сказал Избаенков.По его словам, злоумышленники часто используют "технику страха", чтобы пользователь перешел по ссылке или открыл вложение. К примеру, в письме указывается, что посылка будет возвращена обратно, если он немедленно не совершит те или иные действия. В реальности службы доставки, как правило, совершают две или три попытки доставить до получателя его посылку, прежде чем вернуть ее в пункт отправки.Эксперт советует всегда проверять адрес, с которого пришло письмо. Часто мошенники используют адреса, которые на первый взгляд кажутся официальными, но если присмотреться, можно заметить опечатки или другие ошибки, выдающие обман. Если в письме есть что-то подозрительное, лучше перепроверять информацию на официальном сайте службы доставки или звонить по контактным данным, где поможет служба поддержки."Как правило, официальные службы доставки не просят делиться личной информацией или проводить оплату напрямую через электронное письмо. Если в письме вам предлагают ввести пароль от вашего аккаунта, номер кредитной карты или другую конфиденциальную информацию, скорее всего, это попытка мошенничества. В случае сомнений лучше и безопаснее связаться со службой поддержки доставки и уточнить информацию", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20231209/krazha-1914741127.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771630230_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_8e376a48904ac5bf20f8266a70311f72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Россиян предупредили о "новогодней" уловке мошенников

Эксперт Избаенков: мошенники под Новый год рассылают фейковые письма о доставке

© Depositphotos.com / pressmasterМужчина за компьютером
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© Depositphotos.com / pressmaster
Мужчина за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Кибермошенники активизируются с приходом новогодних праздников — одной из ключевых техник обмана в этот период становится рассылка поддельных писем якобы от служб доставки, рассказал РИА Новости директор направления кибербезопасности "EdgeЦентр" Артем Избаенков.
«

"С приходом январских праздников активность кибермошенников заметно возрастает. Одна из их ключевых техник обмана — использование поддельной информации о доставке. Так, мошенники могут обмануть пользователей, используя электронную почту, похожую на официальные адреса служб доставки", - сказал Избаенков.

По его словам, злоумышленники часто используют "технику страха", чтобы пользователь перешел по ссылке или открыл вложение. К примеру, в письме указывается, что посылка будет возвращена обратно, если он немедленно не совершит те или иные действия. В реальности службы доставки, как правило, совершают две или три попытки доставить до получателя его посылку, прежде чем вернуть ее в пункт отправки.
Эксперт советует всегда проверять адрес, с которого пришло письмо. Часто мошенники используют адреса, которые на первый взгляд кажутся официальными, но если присмотреться, можно заметить опечатки или другие ошибки, выдающие обман. Если в письме есть что-то подозрительное, лучше перепроверять информацию на официальном сайте службы доставки или звонить по контактным данным, где поможет служба поддержки.
"Как правило, официальные службы доставки не просят делиться личной информацией или проводить оплату напрямую через электронное письмо. Если в письме вам предлагают ввести пароль от вашего аккаунта, номер кредитной карты или другую конфиденциальную информацию, скорее всего, это попытка мошенничества. В случае сомнений лучше и безопаснее связаться со службой поддержки доставки и уточнить информацию", - добавил эксперт.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Раскрыто, как мошенники воруют банковские вклады через смартфон
9 декабря, 02:15
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала