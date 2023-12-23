https://ria.ru/20231223/moscow-1917661013.html
Москва возглавила рейтинг БРИКС+ по человеческому потенциалу
Москва возглавила рейтинг БРИКС+ по человеческому потенциалу - РИА Новости, 23.12.2023
Москва возглавила рейтинг БРИКС+ по человеческому потенциалу
Москва заняла первое место среди 100 мегаполисов в международном рейтинге городов БРИКС+ по человеческому потенциалу, сообщается на официальном сайте мэра и... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T15:30
2023-12-23T15:30
2023-12-23T19:49
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Москва заняла первое место среди 100 мегаполисов в международном рейтинге городов БРИКС+ по человеческому потенциалу, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Москва заняла первое место по человеческому потенциалу среди 100 мегаполисов БРИКС+ в международном рейтинге City Human Potential Ranking. Эксперты оценивали страны БРИКС и государства, которые стремятся присоединиться к организации, по 197 показателям", — говорится в сообщении. Уточняется, что эксперты оценивали крупные города по развитию науки и технологий, сферы образования, рынка труда — всего почти по 200 параметрам. "При составлении рейтинга специалисты использовали качественные и количественные индикаторы, а за основу взяли два дополняющих друг друга подхода. Первый — "город для людей" — отражает возможности, которые создаются для жителей, второй — "люди для города" — фокусируется на потенциале и самореализации населения", — добавляется в сообщении. Отмечается, что занять лидирующее место в рейтинге Москва смогла благодаря ряду высоких показателей. Один из главных — развитие науки и инноваций, увеличение их доли в столичной экономике и комплексные меры господдержки. В Москве кадры для перспективных отраслей готовит многоуровневая система образования, в том числе дополнительного. Ее отличает качество обучения, доступность для всех и высококлассная инфраструктура, причем и цифровая. Цифровизация тоже была отмечена экспертами. Здесь важен большой выбор сервисов и постоянное внедрение новых инструментов для самых разных задач. Это позволяет повысить цифровую грамотность и применять технологические решения для повсеместного использования в городе. Эксперты также признали Москву лидером по показателям, связанным с рынком труда. Его сильными сторонами назвали стабильность и широкие возможности для трудоустройства.
https://ria.ru/20231201/moscow-1913264345.html
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брикс, москва, общество
Москва возглавила рейтинг БРИКС+ по человеческому потенциалу
Москва возглавила международный рейтинг БРИКС+ по человеческому потенциалу
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
Москва заняла первое место среди 100 мегаполисов в международном рейтинге городов БРИКС+ по человеческому потенциалу, сообщается на официальном сайте
мэра и правительства Москвы.
"Москва заняла первое место по человеческому потенциалу среди 100 мегаполисов БРИКС+ в международном рейтинге City Human Potential Ranking. Эксперты оценивали страны БРИКС и государства, которые стремятся присоединиться к организации, по 197 показателям", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что эксперты оценивали крупные города по развитию науки и технологий, сферы образования, рынка труда — всего почти по 200 параметрам.
"При составлении рейтинга специалисты использовали качественные и количественные индикаторы, а за основу взяли два дополняющих друг друга подхода. Первый — "город для людей" — отражает возможности, которые создаются для жителей, второй — "люди для города" — фокусируется на потенциале и самореализации населения", — добавляется в сообщении.
Отмечается, что занять лидирующее место в рейтинге Москва смогла благодаря ряду высоких показателей. Один из главных — развитие науки и инноваций, увеличение их доли в столичной экономике и комплексные меры господдержки. В Москве кадры для перспективных отраслей готовит многоуровневая система образования, в том числе дополнительного. Ее отличает качество обучения, доступность для всех и высококлассная инфраструктура, причем и цифровая.
Цифровизация тоже была отмечена экспертами. Здесь важен большой выбор сервисов и постоянное внедрение новых инструментов для самых разных задач. Это позволяет повысить цифровую грамотность и применять технологические решения для повсеместного использования в городе.
Эксперты также признали Москву лидером по показателям, связанным с рынком труда. Его сильными сторонами назвали стабильность и широкие возможности для трудоустройства.
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