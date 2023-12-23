https://ria.ru/20231223/kredity-1917611254.html

В России отменили привязку к западным рейтингам при выдаче кредитов

В России отменили привязку к западным рейтингам при выдаче кредитов - РИА Новости, 23.12.2023

В России отменили привязку к западным рейтингам при выдаче кредитов

Правительство России приняло постановление, которое отменяет ориентирование на рейтинги западных рейтинговых агентств и оценки Организации экономического... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T05:57

2023-12-23T05:57

2023-12-23T05:57

экономика

россия

сша

оэср

fitch ratings

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правительство России приняло постановление, которое отменяет ориентирование на рейтинги западных рейтинговых агентств и оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) при выдаче кредитов другим странам, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Изменения вносятся в правила предоставления госкредитов другим странам. "...В подпункте "д" абзацы девятый-одиннадцатый признать утратившими силу...", - говорится в тексте постановления.Теперь на российские займы смогут рассчитывать страны, которые ОЭСР относит к шестой и ниже группам странового кредитного риска и государства с рейтингом долгосрочной кредитоспособности ниже уровня "В-" по классификации агентств Fitch или Standard & Poor's или ниже уровня "В3" по классификации Moody's Investors Service.Кредиты также теперь разрешено выдавать странам, у которых средняя за предыдущие три месяца стоимость суверенных кредитных дефолтных свопов в долларах США на срок 10 лет превышает 800 базисных пунктов. Соблюдение рекомендаций международных финансовых институтов в условиях санкций теряет силу.Погашать долг можно будет в согласованной сторонами валюте.

https://ria.ru/20231221/lavrov-1917225274.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, сша, оэср, fitch ratings