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В России отменили привязку к западным рейтингам при выдаче кредитов - РИА Новости, 23.12.2023
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05:57 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/kredity-1917611254.html
В России отменили привязку к западным рейтингам при выдаче кредитов
В России отменили привязку к западным рейтингам при выдаче кредитов - РИА Новости, 23.12.2023
В России отменили привязку к западным рейтингам при выдаче кредитов
Правительство России приняло постановление, которое отменяет ориентирование на рейтинги западных рейтинговых агентств и оценки Организации экономического... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T05:57
2023-12-23T05:57
экономика
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сша
оэср
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правительство России приняло постановление, которое отменяет ориентирование на рейтинги западных рейтинговых агентств и оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) при выдаче кредитов другим странам, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Изменения вносятся в правила предоставления госкредитов другим странам. "...В подпункте "д" абзацы девятый-одиннадцатый признать утратившими силу...", - говорится в тексте постановления.Теперь на российские займы смогут рассчитывать страны, которые ОЭСР относит к шестой и ниже группам странового кредитного риска и государства с рейтингом долгосрочной кредитоспособности ниже уровня "В-" по классификации агентств Fitch или Standard &amp; Poor's или ниже уровня "В3" по классификации Moody's Investors Service.Кредиты также теперь разрешено выдавать странам, у которых средняя за предыдущие три месяца стоимость суверенных кредитных дефолтных свопов в долларах США на срок 10 лет превышает 800 базисных пунктов. Соблюдение рекомендаций международных финансовых институтов в условиях санкций теряет силу.Погашать долг можно будет в согласованной сторонами валюте.
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экономика, россия, сша, оэср, fitch ratings
Экономика, Россия, США, ОЭСР, Fitch Ratings
В России отменили привязку к западным рейтингам при выдаче кредитов

В России отменили привязку к западным рейтингам при выдаче кредитов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правительство России приняло постановление, которое отменяет ориентирование на рейтинги западных рейтинговых агентств и оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) при выдаче кредитов другим странам, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Изменения вносятся в правила предоставления госкредитов другим странам. "...В подпункте "д" абзацы девятый-одиннадцатый признать утратившими силу...", - говорится в тексте постановления.
Теперь на российские займы смогут рассчитывать страны, которые ОЭСР относит к шестой и ниже группам странового кредитного риска и государства с рейтингом долгосрочной кредитоспособности ниже уровня "В-" по классификации агентств Fitch или Standard & Poor's или ниже уровня "В3" по классификации Moody's Investors Service.
Кредиты также теперь разрешено выдавать странам, у которых средняя за предыдущие три месяца стоимость суверенных кредитных дефолтных свопов в долларах США на срок 10 лет превышает 800 базисных пунктов. Соблюдение рекомендаций международных финансовых институтов в условиях санкций теряет силу.
Погашать долг можно будет в согласованной сторонами валюте.
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ЭкономикаРоссияСШАОЭСРFitch Ratings
 
 
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